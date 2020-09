Négociations fédérales : l'abîme appelle l'abîme

Cela fait plus de 640 jours que la Belgique fonctionne sans véritable gouvernement fédéral. Depuis que le roi Philippe a accepté la démission du gouvernement Michel, le 21 décembre 2018, ce pays vit d’expédients, de bois de rallonge, de bricolages à court terme, sans budget, sans perspective, sans plan de relance avec devant lui la plus grande crise économique depuis la Seconde Guerre Mondiale et une pandémie à gérer vaille que vaille.

Rapport au Roi

Egbert Lachaert et Conner Rousseau devaient présente au roi les bases d’un accord politique permettant l’enclenchement de la formation d’un gouvernement fédéral (enfin !).

Le Palais souhaitait un "rapport définitif". Rien de tout cela. Face au manque d’alternative, les deux préformateurs ne pouvaient que présenter leur démission, le roi la refuser, prolonger la mission de 48 heures, en croisant les doigts pour éviter la catastrophe finale. Tout cela est cousu de fil blanc, mais il n’y a pas d’alternative. La Quatre-Saisons (l’alliance des quatre familles) prend ou il ne restera que les élections. Même si à ce stade, la peur des élections reste ce qui rapproche le plus les sept partis négociateurs. L’abîme menace.

La faute à qui ?

Depuis seize mois, aucun accord n’a pu être trouvé à la suite des élections de mai 2019. La responsabilité devient forcément collective. Mais peut-on reprocher à des partis de vouloir défendre ce sur quoi ils ont été élus après avoir trop longtemps regretté que les mêmes ne respectaient pas leurs engagements ? Le système belge est en panne. Raison première.

Partant de cela, ces présidents de parti manquent généralement d’un certain sens de la négociation et donc du compromis. L’inexpérience de beaucoup constitue un handicap mais le tollé provoqué à tous les niveaux par Georges-Louis Bouchez mérite attention.

On notera que c’est exclusivement sa manière d’être et interagir qui pose problème bien plus que les positions du MR. Le jeune président aura réussi à isoler sa formation politique alors qu’elle fut longtemps au centre du jeu. Et ce à un point, où beaucoup en interne s’inquiète sérieusement du devenir et de la place qu’occupera le Mouvement Réformateur. Il y a péril en la demeure, y estime-t-on au point de "recadrer" ou ramener à la raison le président sous peine de tout perdre.

Dans la situation actuelle, le MR risque de n’avoir d’autre choix que de baisser fortement ses prétentions sous peine de se voir débarqué. Ce que Bart De Wever prédit avec cynisme : "Les amis bleus devront se mettre à genoux, ouvrir la bouche et avaler tout ce qu’il faudra".

Cela permet aux six autres négociateurs de se trouver un bouc émissaire facile en cas d’échec final et définitif, que pourtant on tente toujours d’éviter. L’abîme menace mais de la frayeur qu’elle provoque peut naître le sursaut salvateur.

Il n’en reste pas moins que même en cas d’accord in extremis, la confiance entre les partenaires sera déjà lourdement hypothéquée.

La situation politique belge est telle qu’elle ne peut que mal finir. Aujourd’hui ou demain. L’abîme appelle l’abîme.

Abyssus abyssum invocat

@PhWalkowiak