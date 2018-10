Mon moulin ne connaît pas le black-out - la Belge histoire dans 7 à la Une

À l’heure d’un éventuel black-out, nous rencontrons Pierre. Cet architecte a rénové le vieux moulin seigneurial d’Hollogne-sur-Geer pour y habiter et s’en servir pour produire son électricité. Véritable chevalier du renouvelable, il est désormais autonome en énergie. Mais pour y arriver, il a travaillé dur durant de longues années et a investi des milliers d’euros. Un bel exemple et une source d’inspiration pour beaucoup d’autres…