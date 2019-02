Bruxelles, c’est aujourd’hui plus d’un million deux cent mille d’habitants. Conséquence, les logements se font plus rares, plus petits et bien sûr plus chers. À tel point, qu’on y loue parfois de véritables taudis, à des prix exorbitants. Nous avons visité ces logements insalubres. Nous y avons découvert un univers hallucinant où semble régner l’impunité la plus totale.