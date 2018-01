Migrants : les bénévoles de l'ombre – L'envers du décor de 7 à la Une

Nous vous proposons cette semaine de découvrir l’envers du décor de ces citoyens qui ont monté un véritable réseau de solidarité, le tout sans aucun financement.

" La plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés " organise via les réseaux sociaux de multiples actions : distribution de vêtements, de nourriture, de bien de première nécessité, recherche de logements… certains accueillent même des réfugiés chez eux. Ces citoyens sont tous bénévoles et chacun à leur échelle, ils donnent de leur temps et de leur énergie au quotidien pour rendre aux migrants un peu dignité.