"Mektoub my love", l'embarrassante obsession d'Abdellatif Kechiche

Avec ses César pour "La graine et le mulet" et sa Palme d’Or pour "La vie d’Adèle", le réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche est une des personnalités les plus célébrées du cinéma français. Mais avec son nouveau film, "Mektoub my love", il s’est pris une volée de bois vert à la Mostra de Venise.

"Mektoub my love" se déroule à Sète à l’été 1994. Amin, jeune apprenti scénariste vivant à Paris, retourne dans la ville de son enfance. Voulant rendre visite à son amie d’enfance Ophélie, il la surprend en train de faire l’amour avec Tony, un séducteur impénitent qui drague tout ce qui bouge. Timide et introverti, Amin est secrètement amoureux d’Ophélie, et va passer l’été à observer les jeux de séduction entre ses amis maghrébins et des jeunes Françaises en vacances…

Abdellatif Kechiche aime filmer la jeunesse. Il l’a fait admirablement dans "L’esquive" ou "La graine et le mulet", révélant des jeunes actrices comme Sara Forestier ou Hafsia Herzi. Mais plus il vieillit, plus son obsession se concentre sur les formes des jeunes filles. C’était déjà manifeste dans "La vie d’Adèle" - où ses insistantes scènes de sexe entre Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos avaient déjà fait débat -, c’est encore plus manifeste dans "Mektoub my love". Le problème, dans ce nouveau film, c’est que cette obsession charnelle est à peu près l’unique sujet de cette chronique estivale.

Pendant presque trois heures, la caméra de Kechiche filme avec insistance des fesses dans des petits maillots de bain ou des mini-shorts des filles qui se baignent ou sortent en boîte de nuit. Tel Amin, son personnage principal, le cinéaste se transforme en voyeur, mais il semble désormais prisonnier de ses fantasmes libidineux. Il serait préférable pour lui (et pour tous les spectateurs) qu’il franchisse le pas et réalise carrément un porno, soft ou non. Car dans "Mektoub", sa façon qu’il a de dissimuler péniblement ses obsessions derrière une scénario rachitique est à la fois hypocrite et agaçante.

Lâché par ses producteurs, absent du palmarès de la Mostra, Kechiche a quand même pu compter sur un quarteron de fidèles supporters dans la critique parisienne, qui a loué son film comme une "ode à la sensualité". Mais son fan-club n’a pas suffi à éviter le désastre : "Mektoub my love" est un échec cuisant au box-office en France. Conçu comme le premier volet d’un diptyque (le film est sous-titré "Canto uno" et se termine sur une fin en queue de poisson), il y a peu de chance que "Canto due" voie le jour… On ne s’en plaindra pas.