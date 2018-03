Maman, je suis payé pour être en vacances – La belge histoire de 7 à la Une

Voici l’histoire incroyable d’un jeune Belgo-Mexicain devenu " voyageur professionnel ". Jonathan a 29 et son boulot ne l’épanouissait pas. Il a donc décidé de tout plaquer pour voyager. Il s’est mis à poster sur Instagram des photos de lui en voyage, tenant à la main un panneau " Mom, I’m fine ". Et le concept a décollé en flèche, les marques se sont ruées vers lui. Aujourd’hui Jonathan est payé pour voyager et a pu ainsi se créer le job de ses rêves !