Malaise jaune

Un mouvement "social", des partis politiques perplexes, une opposition circonspecte, des syndicats atones.

Puisqu’il est complexe à cerner, protéiforme et parfois contradictoire, le mouvement dit des "gilets jaunes" révèle aussi l’état de notre société, de la Belgique de cette fin 2018.

Phénomène circonscrit

La contestation vient indéniablement de France, plus même via Facebook que par les médias français. Elle ne touche d’ailleurs que la Wallonie et même seulement une partie de celle-ci : le centre Hainaut, la banlieue liégeoise et quelque peu le Namurois. Soit grosso modo, la Wallonie la plus précarisée, celle où le chômage reste le plus élevé, l’espérance de vie la plus basse, etc.

On ne signale aucune action en Flandre, ni à Bruxelles.

Si en France, une évaluation de l’ampleur du mouvement a été possible, cela semble bien plus difficile chez nous. Les actions sont tantôt bon enfant, tantôt ultra-violentes mais pourraient correspondre à un même sentiment de ras-le-bol sur lequel il est parfois difficile de mettre des mots.

Rejet des structures

Difficile de répondre par la raison à une émotion. Le gouvernement a beau répéter qu’il entend - Nous ne sommes pas sourds aux messages des manifestants, dixit Charles Michel à la tribune de la Chambre - cette adresse gouvernementale est inaudible, comme d’ailleurs les commentaires des partis d’opposition.

Le gouvernement fédéral a beau rappeler les efforts en faveur des plus faibles revenus, les engagements futurs, les "gens" retiennent la pension à 67 ans, la hausse des accises sur le diesel et du prix de l’énergie. Une certaine classe moyenne, celle des fins de mois difficile, celle qui ne dispose pas d’une voiture de société, celle qui craint le déclassement social, vit mal cette période et est devenue rétive aux messages politiques, majorité comme opposition.

Les médias se retrouvent placés souvent dans le même sac, soupçonnés de ne pas donner les "vraies" informations (sans que l’on ne sache lesquelles) face à une génération Facebook, nouveau média qui ne donne souvent à lire ou à voir que ce que chacun a envie, qui conforte l’opinion, même erronée. L’analyse factuelle rationnelle devient un exercice périlleux, avec une partie de la classe politique qui met également en cause l’intégrité des médias à la moindre critique.

Dans la même logique, les syndicats peinent devant ce mouvement. Eux-mêmes ont programmé des actions dès le 10 décembre sur notamment la dégradation de la situation sociale. Ils se voient aujourd’hui d’ores et déjà dépassés par un mouvement qu’ils cernent mal.

Dans une société en panne de repères, le malaise est palpable. Des "gilets jaunes" et ceux qu’ils représentent attendent que ce mal-être soit pris en compte.

@PhWalkowiak