Maduro-Guaido au Venezuela : la rédaction roule-t-elle pour un camp?

Le Venezuela, on en parle sur nos antennes, dans nos journaux parlés et dans le journal télévisé. Sur le web. Et le traitement de l’actualité sur le Venezuela par la rédaction vous fait souvent réagir. Pointée du doigt régulièrement : la " partialité " de notre correspondant (lire ici) . Ou encore " le silence de certaines manifestations " organisées par le pouvoir, comparé à " l’imposante place accordée aux manifestations anti-Maduro ".

La rédaction roule-t-elle vraiment pour l'un des deux camps au Venezuela ? Pourquoi cette actualité cristallise autant de tensions et de commentaires quand on en parle ? Et il est vrai que ces derniers mois, l’actualité au Venezuela a rebondi, avec deux personnalités qui se disputent désormais le pouvoir. Nicolas Maduro a été élu en 2018 pour un deuxième mandat lors d’une élection controversée. Juan Guaido, le président de l’Assemblée nationale, s’est lui auto-proclamé président en janvier dernier. Et c’est ce bras de fer entre ces deux camps que l’on suit plus particulièrement dans nos journaux en ce moment. Les coupures d’électricité aussi, l’inflation qui explose dans le pays. Ou encore la situation humanitaire très inquiétante.

Par ailleurs, ces reportages cela s’inscrit dans une couverture globale. "Il y a les sujets de notre correspondant, qui raconte ce qu’il voit sur place", explique Nicolas Willems, "et puis on tente de prendre du recul aussi avec des chercheurs, issus des universités. On a aussi montré des points de vue différents, parfois très clivants, comme par exemple celui de l’ancien président équatorien Rafael Correa dans Matin Première, qui soutient ouvertement le président Maduro ".

" C’est vrai ", explique Nicolas Willems, le chef de la rédaction internationale, " mais sous l'impulsion de Diane Burghelle-Vernet qui présente les journaux du soir sur la Première, on a fait des demandes plus spécifiques à Benjamin sur le camp Maduro". Pour Diane, "cela manquait un peu de finesse sur notre antenne. Maduro continue à être soutenu par une grande partie de la population et on sait très bien aussi que l'opposition n'est pas un bloc, monolithique. On a voulu apporter des nuances".

En radio , le Venezuela est abordé dans les reportages de notre correspondant Benjamin Delille. Il est arrivé en septembre dernier à Caracas, après de longs mois d’attente : le visa est compliqué à décrocher. Comme il nous l’explique dans cet article , il couvre systématiquement les deux manifestations pro et anti-Maduro. Mais très souvent, les rédactions pour lesquelles il travaille n’ont pas forcément la place pour deux reportages. Et comme ces derniers temps, c’est souvent l’opposition qui fait l’actualité, c’est cet "angle-là" qui est prioritaire.

Que se passe-t-il au Venezuela ? L’aide humanitaire des Etats-Unis est bloquée aux frontières du pays, le gouvernement controversé de Maduro nie l’urgence humanitaire et dénonce l’interventionnisme américain. Le pays s’enfonce-t-il dans une dictature ? Un homme en Belgique soutient le régime de Nicolas Maduro, pourtant rejeté par de nombreux pays européen, c’est Rafael Correa, président de l’Equateur entre 2007 et 2017. Il vit en Belgique, en exil, et décortique la crise actuelle en Amérique Latine. Pour rappel, au Venezuela, pays pétrolier qui fut le plus riche d’Amérique latine, deux hommes se disputent le pouvoir: Nicolas Maduro, le président élu, mais qui n’est plus reconnu par une partie de la communauté internationale, et l’opposant Juan Guaido, soutenu par les Etats-Unis, la plupart des Etats latino-américains et certains pays européens. Avant, pendant et après les élections au Venezuela, la communauté internationale a dénoncé les pratiques du pouvoir. Rafael Correa parle « d’une indignation sélective », une « hypocrisie » à propos de la crise humanitaire. Quelle est sa lecture de la situation ? Comment expliquer l’attitude des européens ? Quelles conséquences pour la région ? Avec cette crise vénézuélienne, est-ce une page qui se tourne en Amérique Latine ? Le Venezuela a été le vaisseau phare du socialisme sud-américain. Après Chavez, c’est Lula au Brésil, et notamment Correa en Equateur qui ont mis en place des gouvernements de gauche, s’opposant à la mainmise américaine.

On a aussi entendu sur nos antennes Maurice Lemoine, l’ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, spécialiste de l’Amérique latine, qui défend la ligne de Nicolas Maduro, mais aussi l’ambassadrice du Venezuela ici en Belgique, " un militant chaviste, un autre militant revenu du chavisme et totalement déçu ", énumère encore Wahoub Fayoumi, journaliste de la rédaction internationale. " On essaie de multiplier les points de vue pour montrer la mosaïque, la complexité de la situation. Et surtout, ne pas porter de jugement. On multiplie les lectures aussi, on se nourrit des différents points de vue pour se faire une synthèse ". Le défi, c’est évidemment d’essayer de rendre compte de cette situation complexe dans des formats très courts, 1 minute 15, parfois un peu plus long dans des fenêtres de "développement" comme dans Soir Première.

La guerre des images

Pour la couverture en télé, la rédaction est tributaire des images que nous envoient les différentes agences de presse. Et derrière cette crise qui dure, c’est aussi une guerre des images qui se joue. Nicolas Willems décrypte : " L’opposition a trouvé son porte-parole, Juan Guaido, qui passe bien à la télé et ça joue aussi. Dans les médias occidentaux et dans les autres aussi d’ailleurs, avoir une personnalité qui incarne un mouvement, une position permet de gagner de gagner la guerre des images. Quand on voit Guaido en bras de chemise avec un enfant dans les bras, c’est dynamique. De l’autre côté, les images du pouvoir reprennent Nicolas Maduro avec son treillis militaire et des images datant d’il y a 20 ans. Dans l’œil du spectateur, il y a déjà une inégalité ".

On essaie de faire du 50/50 dans nos reportages

" Les images de Maduro, c’est souvent très ‘institutionnel’, ce n’est pas très bien cadré. Avec un bandeau qui défile en bas de l’image ", corrobore Esmeralda Labye, journaliste à la rédaction internationale. " C’est vrai aussi que l’on voit plus d’images du camp de l’opposition. On essaie tout de même de faire du 50/50 dans nos reportages, d’entendre les deux points de vue ".

Une couverture ponctuelle, événementielle

Pour Jean-Paul Marthoz, journaliste qui a couvert pendant des années l’actualité de l’Amérique latine, cette impression d’une position anti-Maduro dans les médias occidentaux est plutôt liée à la couverture ponctuelle de l’actualité vénézuélienne par les médias occidentaux : " Dans les années 80, il y avait une permanence de la couverture, on parlait de la situation dans certains pays alors qu’entre guillemets, ‘il ne s’y passait rien’. La couverture était moins événementielle et permettait donc aux journalistes d’avoir une connaissance plus approfondie de la situation du pays. Alors qu'aujourd’hui, on a l’impression que l’on passe d’une actualité de crise à une autre : le départ des Vénézuéliens, la question de l’aide humanitaire, les pannes de courant. Et donc on a l’impression que l’on parle d'événements assez dissociés de la situation générale du pays ".

" C’est plutôt la routine journalistique qui est mise en cause "

Pour Jean-Paul Marthoz, cela peut donner l’impression que la presse internationale est au service de l’opposition " alors qu’en fait c’est plutôt sa routine journalistique qui est mise en cause. La presse n’est pas alignée sur l’opposition. Mais comme elle réagit sur le Venezuela comme sur d’autres dossiers, avec cette couverture événementielle et que c’est l’opposition qui crée souvent l’évènement, il y a ce biais ".