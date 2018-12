Lilly présente son premier journal radio

Lilly, c'est une jeune journaliste. Elle vient de terminer ses études et a décroché quelques piges à la rédaction. Aujourd'hui, elle fait sa première antenne radio.

Il est 14h. Et quand on passe pour la première fois en direct à l'antenne, on est légèrement stressé. Voire complètement, au point d'oublier de reprendre sa respiration!