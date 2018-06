Cette semaine le Pol'Dance revient sur les évènements dramatiques de Liège qui ont relancé le débat de la radicalisation et des congés pénitentiaires à la Chambre. Retour aussi sur la guéguerre entre Elio Di Rupo et Bart De Wever qui se transforme en véritable battle de punchlines. Et puis en bref, à l'approche des communales Charles Michel a lancé l'opération drague envers la ville de Wavre.