Les trois bons plans job étudiant de la semaine!

L’été est la période la plus propice pour travailler en tant qu’étudiant. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de trouver un job, voire le job qui vous correspond. Pas de panique, Antoine Fleurus a trouvé 3 annonces pour vous aider.

MONITEUR STAGE ENFANTS – Wallonie / Bruxelles

avec l’association Promosport, qui travaille pour proposer des stages sportifs,

des jeux de psychomotricité et toutes autres activités pour les 3 à 12 ans, qui

recherchent, à travers le pays (à Bruxelles et en Wallonie), des étudiants pour

encadrer leurs différentes activités.

Il vous est demandé d’être :

- Etudiants en Education Physique, éducateur socio-sportif ou

Kinésithérapie

- Avoir déjà une expérience en animation d’enfants

- Avoir le contact facile avec les enfants

- Ne pas avoir peur de transpirer et de vous amuser !

Les sélections se font en ce moment ! Pour une semaine de travail, en temps

plein, du 20 au 24 août prochain.

Salaire : entre 10 et 12 euros brut par heure

Pour postuler , si ça vous dit, ça se passe en ligne sur www.promo-sport.be

ETUDIANT MECANICIEN - IXELLES

On a parle pas très souvent mais à côté des grandes surfaces ou restaurants,

d’autres secteurs d'activités cherchent aussi des étudiants.

Comme le secteur du marché automobile.

C’est pourquoi l’agence Trace, recherche pour un de ses clients, des étudiants

" mécaniciens ".

Les missions sont simples :

- Accueillir les clients;

- Réaliser des entretiens de véhicules;

- Et Effectuer des petites réparations.

Au niveau du profil,

- Il faut avoir une base en électricité

- Savoir utiliser des outillages spécifiques;

- Être autonome;

- Avoir le permis de conduire

Toutes les infos, et l’envoi de votre CV ça se passe en ligne sur le site de

www.tracegroup.be

MAQUILLEUR (EUSE) à WALIBI - BIERGES

On va prendre un peu d’avance avec cette dernière annonce !

Etes-vous un fan de maquillage Olivier ?

Pour tous les autres, Walibi vous permet de venir exercer votre passion sur son

équipe pendant sa période d’Halloween en devenant un des maquilleurs

étudiant de la Walibi team.

Vous aurez pour mission de transformer les figurants et acteurs sur base des

indications fournies par le parc et de l’équipe en charge du projet. Vous

donnerez également vie aux personnages imaginaires, présents dans les

maisons hantées et allées du parc.

Au niveau profil, vous devez :

- Maîtriser les matériaux, ustensiles et techniques liée au maquillage à

effets spéciaux

- Avoir de l’habileté et du savoir-faire

- Et avoir de l’Imagination et beaucoup de précision

Si vous avez + de 18 ans, le permis de conduire et êtes dispos entre le 13 et 4

novembre prochain, vous pouvez postuler à l’adresse walibi@randstad.be

Pour un salaire de +/- :

Toutes ces annonces, et leurs infos pratiques à retrouver sur www.vivacité.be

LCT Olivier : Antoine Fleurus vient répondre aux questions que vous vous posez

sur la législation en vigueur en tant que jobiste étudiant.

➢ Tiens, j’ai rempli ma déclaration d’impôts la semaine dernière, les

étudiants doivent-ils aussi en remplir une ?

Et bien oui, peu importe son âge et s’il a ou non perçu des revenus l’année

précédente, l’étudiant doit, lui aussi, remplir sa déclaration d’impôts.

Attention : (Vous étiez tout juste Olivier) La date ultime de rentrée des

déclarations en version électronique est fixée au 12 juillet 2018. Prenez ces

quelques infos, et foncez sur Tax-on-web pour remplir la vôtre après cette

chronique.

Il faut savoir que l’étudiant ne devra payer des impôts que si ses revenus

annuels nets sont supérieurs à un certain plafond. (par revenu annuel,

j’entends toutes les entrées régulières ou occasionnelles liées

- à ton job étudiant

- ou aux pensions alimentaires que l’étudiant pourrait percevoir de ses

parents

Pour les revenus de 2017 et donc la déclaration de cette année , le plafond était

fixé à 7.570 € nets

Pour info : les revenus de 2018 et donc la déclaration de l’année prochaine, ce

sera un petit plus, 7.730€ net comme plafond à ne pas dépasser.

LCT Olivier : Tout autre chose, est-ce qu’un étudiant peut devenir entrepreneur

ou indépendant ? Comment ça se passe, comme pour un adulte ?

C’est assez récent comme pratique, puisque c’est depuis janvier 2017 qu’il

existe un statut particulier, créé spécialement pour les étudiants indépendants .

Exemples : créer une startup (en commençant seul), pour créer votre marque,

commercialiser votre propre bière, devenir indépendant spécialisé en

communication digitale (si c’est lié à vos études) ou encore être réalisateur

vidéo pour filmer des mariages.

Pour en bénéficier, le jeune doit :

- avoir entre 18 et 25 ans

- être inscrit à titre principal dans un établissement d’enseignement en

Belgique ou à l’étranger en vue d’obtenir un diplôme reconnu en

Belgique

- il doit suivre régulièrement les cours et être en mesure de le prouver (via

une attestation par exemple)

S’il remplit ces conditions, alors, comme pour un travailleur " classic ", il doit :

1. S'inscrire à la banque carrefour des entreprises qui va lui attribuer un

numéro d'entreprise / un numéro de TVA

En joignant bien l’attestation d’inscription dans établissement scolaire ainsi

qu’une déclaration par laquelle il s’engage à suivre régulièrement les cours

2. Ouvrir un compte bancaire privé.

3. Se rendre à l'immatriculation de la TVA pour faire activer son numéro

d’entreprise.

4. Effectuer des versements de cotisations de sécurité sociale.

5. Sans oublier de s'affilier à une mutuelle si ce n’est pas encore le cas.

Mais attention ! Le jeune doit s’inscrire pour obtenir ce statut " d’étudiant

indépendant " entre le 15 septembre et le 31 mars au plus tard. Après cette

date, il devra attendre la rentrée de l’année académique pour s’inscrire.

LCT Olivier : J’imagine que même si c’est un " étudiant entrepreneur ", il devra

payer des cotisations sociales ?

Tout à fait, il n’y échappe pas.

Et c’est Adeline Dujardin, de la Fédération " Infor Jeunes Belgique " qui nous en

parle.

SON NETIA : AFLE Indépendant

(Derniers mots : le plafond sera fixé à 7730 euros )

Le site à retenir dans tous le cas, ou pour des questions plus précises au cas par

cas : www.inforjeunes.be