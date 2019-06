Le grand Brol – Le doc dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

Les stars de la brocante - Le doc dans 7 à la Une - 08/06/2019 C’est le succès de la saison ! Affaire conclue, l’émission des brocanteurs cartonne et donne un second souffle au commerce d’antiquités. Le principe est simple. Des personnes amènent de vieux objets retrouvés dans leur grenier. Ceux-ci sont estimés par des experts et achetés, ou non, aux enchères par des marchands ! Ces dernières années, le nombre de brocantes a augmenté de 30%. Une belle augmentation … et pour certains, l’émission ne serait pas totalement étrangère à ce succès.