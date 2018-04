Les séries flamandes cartonnent à l'étranger: comment expliquer ce succès?

Les médias flamands se réjouissent du succès des séries flamandes à l’étranger. Ces séries sont de plus en plus nombreuses à être appréciées de par le monde.

Les journaux du groupe Mediahuis annonçaient ce mardi le rachat de la série Gevoel voor Tumor par une chaîne néerlandaise, et en profitaient pour saluer le succès retentissant de la fiction flamande à l’étranger. Les séries flamandes dépassent aujourd’hui les frontières du Benelux et sont relayées par des chaînes russes, espagnoles, américaines ou britanniques, notamment. Le public adore. La critique aussi, puisque selon certains, les drames flamands seraient en passe d’égaler les scandinaves.

Récemment encore, le Guardian a loué la créativité venue de Flandre, en mentionnant notamment des séries tels que Clan, Professor T, ou encore 13 commandments (qui n’est même pas encore sorti chez nous). Dans son Top 6 des séries internationales à ne pas rater, le New York Times a quant à lui inclus Spitsbroers, rebaptisé The Score aux Etats-Unis.

Qu’est-ce qui explique un tel succès ?

D’après Walter Iuzzolino, qui achète les séries pour la chaîne britannique Channel 4, ce qui fait l’originalité des séries flamandes, c’est leur rafraîchissante différence, leur imprévisibilité, leur touche surréaliste, et puis aussi leur penchant pour le mélange des genres.

Un autre expert note que la qualité des productions flamandes est liée aux budgets qui y sont consacrés, même s’ils restent inférieurs à la moyenne.

Et puis, selon le professeur en communication Stijn Joye de l’Université de Gand, d’autres raisons expliquent ce succès: depuis l’arrivée de Netflix et d’Amazon, les chaînes télés cherchent de nouvelles histoires, face à une demande toujours plus grande. Elles ont donc tendance à explorer ce qui se fait dans les petits pays.

Enfin, l’acceptation globale des sous-titres, grâce aux séries scandinaves telles que The Bridge, Borgen ou The Killing, a ouvert la voie aux Flamands dans les pays anglo-saxons.

La langue, un obstacle?

Les dialogues en néerlandais ne semble pas être un obstacle à la diffusion au-delà de la Flandre. Sauf peut-être - et c’est finalement assez ironique - en Belgique. A quelques exceptions près, les chaînes francophones n’ont pas encore véritablement adopté la fiction flamande. Peut-être que cette chronique inspirera certains programmateurs.

Quoi qu’il en soit, les Flamands, eux, sont évidemment friands de leurs productions. D’après les chiffres de Telenet, le bingewatching (fait de regarder plusieurs épisodes d’affilée) de séries flamandes est passé de 22% à 41% en l’espace de 3 ans. Je ne demanderai pas aux francophones d’en faire autant, mais en attendant que nos chaînes télés se décident à diffuser les dernières nouveautés du nord du pays, je vous propose d’en découvrir quelques unes, notamment sur Netflix, où vous pourrez par exemple dévorer Tabula Rasa, ou encore Beau Séjour, avec en prime des sous-titres, histoire de perfectionner son néerlandais tout en se divertissant.