Les secrets du mousseux wallon champion du monde

Le soleil montois, un sol calcaire et des éoliennes, voici la recette miracle du meilleur mousseux au monde. Cette success-story débute en 2010 lorsque Filip Remue, un Belge, Champenois d’adoption, repère des terres sur Google Earth. C’est à Quévy-le-Grand que le vigneron trouve son bonheur. Des pentes exposées au vent et un sol calcaire, il voit dans ce petit village au sud de Mons le lieu idéal pour son nouveau projet de pétillant. Après quelques négociations avec Louis Ewbank le propriétaire du lieu, ainsi que son neveu Hubert Ewbank, le projet prend forme et le vignoble est planté. Grâce à l’expertise de chacun, les bulles du Chant d’Eole décrochent rapidement plusieurs prix. En 2018, pour renforcer le projet, Hubert Ewbank fait appel à German, un vigneron argentin passé par les plus grands vignobles du Médoc. Séduit par le projet et les conditions géographiques du lieu, German accepte l’offre. Aujourd’hui, l’Argentin est conquis et va même jusqu’à prédire un avenir radieux au vin wallon. D’après lui, du fait du changement climatique, le futur du sud de la Belgique est de devenir l’eldorado du vignoble.