Les partis francophones réagissent à la poussée du Vlaams Belang

La percée du Vlaams Belang au Parlement flamand (les derniers résultats le créditent de 18,1 %, soit 12,2 de plus qu'en 2014) a fait réagir les partis francophones du pays. « Voir une telle vague brune déferler sur le nord ne ferait gagner ni la démocratie, ni le pays, a jugé le président du cdH Maxime Prévot au micro de la RTBF. Nous étions demandeurs que la N-VA fasse le moins bon score possible mais pas nécessairement pour autant que le Vlaams Belang en fasse un bon », a-t-il ajouté, faisant référence à la baisse de 4 % de la N-VA, qui reste en tête avec 27,7 % pour l'instant.

« Il y a une radicalisation très forte de l'extrême droite, il y a eu une course à qui était le plus radical entre certains partis néerlandophones, et le Vlaams Belang apparaît le plus authentique à l'extrême droite », a commenté pour sa part le président du PS Elio Di Rupo. La victoire du Vlaams Belang n'est « pas bonne pour la Flandre, pas bonne pour le pays », a-t-il ajouté.

Côté PS, la présidente de la fédération bruxelloise a également réagi. « C'est terriblement inquiétant mais ça ne m'étonne pas. Les gens préfèrent l'original à la copie. Quand la N-VA, quand certains membres de la N-VA comme Theo Francken tiennent des propos d'extrême-droite, l'électeur se tourne vers l'original », a-t-elle déclaré sur RTL-TVi.

Pour le président du MR Charles Michel, la poussée du Vlaams Belang « montrerait que la Belgique n'est pas épargnée par la montée en puissance des populistes extrémistes, comme c'est le cas dans d'autres pays européens ».