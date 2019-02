Les grandes mobilisations étudiantes - Marie's Map dans 7 à la Une

La mobilisation des jeunes grandit en Belgique. Ce jeudi, ils étaient plus de 30.000 à marcher dans les rues pour dénoncer le réchauffement climatique. À l’étranger aussi la jeunesse se mobilise. En Espagne et au Chili, les jeunes étudiantes dénonçaient, il y a quelques mois, le machisme, le harcèlement sexuel et le sexisme dans l’enseignement supérieur. L’an dernier, aux États-Unis, des milliers de jeunes ont manifesté pour dire stop aux armes à feu. Des mobilisations de plus en plus nombreuses, mais permettent-elles de faire évoluer les choses ? Réponse dans la Marie’s Map.