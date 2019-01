Les gilets jaunes du monde entier - Marie's Map dans 7 à la Une

Le mouvement des gilets jaunes a bousculé l’actualité des dernières semaines. Il est né en France mais a largement traversé les frontières du pays. La Belgique, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Egypte les Etats-Unis, etc. le mouvement a pris une envergure plus ou moins importante dans chacun de ces pays. Il a même été récupéré par certaines organisations et mouvements politiques, notamment par l’extrême droite. Marie vous emmène à travers le monde, au travers des gilets jaunes.