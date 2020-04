Les frites belges n'ont pas la patate : "On s'attend à une hécatombe"

Au rayon des surgelés dans les supermarchés, les frites, croquettes et pommes duchesses ont un succès fou. Les pommes de terre fraîches s’arrachent comme des petits pains et la vente de chips a augmenté de manière spectaculaire avec le confinement. C’est donc indéniable : la pomme de terre reste une valeur sûre pour le consommateur belge.

Si dans la grande distribution la demande de produits à base de pomme de terre a grimpé, cette hausse ne suffit absolument pas à absorber la chute vertigineuse et même la demande désormais inexistante du secteur Horeca. Les industriels qui transforment les tubercules en frites fraîches et surgelées ne parviennent pas à écouler leurs stocks et s’attentent à une véritable hécatombe.

En cause : "la fermeture des restaurants, snacks, friteries mais aussi la fin des matchs de foot, des carnavals, foires, festivals et autres événements où le paquet de frites est roi", explique Pierre Lebrun, directeur de la filière wallonne de la pomme de terre.

La Belgique exporte 80% de ses frites surgelées. Or, avec la crise du coronavirus, les carnets de commandes sont vides.

"Il n’y a pas qu’en Belgique que les restaurants et les snacks sont fermés", poursuit Pierre Lebrun, "c'est le cas dans de nombreux pays du monde". En tant que numéro 1 mondial de frites surgelées, la Belgique exporte 80% de sa production dans 160 pays à travers les cinq continents. Or, pour l’instant, les carnets de commandes sont vides. Les pertes sont difficiles à chiffrer mais elles s’estiment à plusieurs centaines de millions d’euros.