Les enjeux des élections: le 26 mai à Liège

A la chambre, il y aura quelques changements en tête des listes liégeoises par rapport à il y a cinq ans. Exit, pour des raisons diverses : Willy Demeyer et Alain Mathot (PS), Melchior Wathelet (cdH) ou Muriel Gerkens (Ecolo). En 2014, PS (-2) et MR (+1) envoyaient chacun 5 députés à la Chambre sur les 15 que désigne la province de Liège. Le reste se répartissait entre cdH (2), Ecolo, PP et PTB, chacun 1.

Cette fois, Frédéric Daerden emmène la liste PS face aux députés sortants Vanessa Matz (cdH), Sarah Schlitz (Ecolo), Aldo Carcaci (PP) et Raoul Hedebouw (PTB) mais aussi le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR).

Questions : PS et MR endigueront-ils un recul qu’a laissé entrevoir l’élection provinciale ? L’affaire Publifin handicapera-t-elle ces deux formations ? Le PTB confirmera-t-il la forte progression des communales ? Le PP est-il en mesure de garder son seul député ou est-il menacé par les listes Destexhe de l’agent de joueur Stéphane Di Maria ? Les jeunes pousses d'Ecolo peuvent-elles incarner une « vague verte » ?

A la Région

La circonscription de Liège est la plus importante circonscription wallonne : 13 députés. PS (5 sièges) et MR (3 sièges) dominent l’arrondissement. Jean-Claude Marcourt, ministre PS et Philippe Dodrimont (député MR, Christine Defraigne se consacre désormais uniquement à son échevinat liégeois) tenteront de défendre leurs positions, tout comme la ministre cdH Alda Greoli face au PTB de la conseillère serésienne Alice Bernard, Ecolo de l’ex-députée Veronica Cremasco. Les listes Destexhe seront emmenées par André-Pierre Puget qui y avait décroché un siège en 2014 pour le… PP conduit cette fois par Vanessa Cibour.

A Verviers, sur les six sièges, PS et MR auront fort à faire pour garder leurs 2 sièges chacun. Le ministre libéral Pierre-Yves Jeholet et le député fédéral socialiste André Frédéric auront face à eux la ministre cdH de l’Enseignement Marie-Martine Schyns, l’eupenoise Ecolo Anne Kelleter ou le conseiller communal verviétois PP Bruno Berrendorf.

Huy-Waremme n’envoie que quatre députés à Namur. Le PS sera emmené par le député-bourgmestre de Huy Christophe Collignon, le MR par Caroline Cassart. cdH, Ecolo voire PTB tenteront de glaner un siège même s’il faudra tenir compte des surprises éventuelles de l’apparentement, susceptible redistribuer certains sièges.