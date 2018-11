"Les enfants de la colonisation": un autre regard sur notre héritage colonial

La chaîne Canvas, de la télévision publique flamande VRT, diffuse depuis mardi soir une série documentaire intitulée "Les enfants de la colonisation". Le reportage revient sur le passé colonial de la Belgique, mais aussi sur les conséquences de ce sombre chapitre de l’histoire.

La série docu a été lancée dans le cadre de la réouverture, en décembre prochain, du Musée de l’Afrique. Mais pour les réalisateurs, c’était aussi l’occasion de revenir sur un passé colonial qu’on connait finalement très mal, et qu’on aborde souvent sous un angle nostalgique ou de façon tendancieuse, voire incorrecte. 58 ans après l’indépendance du Congo, les journalistes sont partis du constat que la propagande coloniale subsiste dans notre société, à travers des clichés, des stéréotypes, et parfois même des actes racistes, comme nous l’ont encore démontré les récents incidents au festival Pukkelpop ou à la gare d’Aarschot.

Le poids des mots

Le documentaire a voulu donner la parole à tout le monde: vieux, jeunes, Belges, Congolais, d’ici et de là-bas. La vingtaine d’intervenants permet d’apporter un autre regard, un autre vécu, et nous éclaire sur des pans jusqu’ici très peu abordés. Si les réalisateurs avaient beau être au courant des atrocités commises à l’époque, ils ne cachent pas leur choc en découvrant certaines histoires. Des histoires qui évoquent l’exploitation, la ségrégation, l’emprisonnement et les violences subis par la population, et qui lèvent le voile sur le système d’oppression qui avait été mis en place par la Belgique.

Éveiller sans culpabiliser

Le but des réalisateurs de la série est de confronter le public à la réalité des faits, d’ouvrir son regard souvent unilatéral sur le passé, de lui permettre de mieux le comprendre, sans pour autant culpabiliser qui que ce soit. L’idée est aussi d’approfondir le débat en donnant une voix aux différentes perceptions de l’histoire. Une démarche qui permettra peut-être de panser certaines blessures, mais aussi d’inciter au respect de l’autre. Car, comme le souligne le co-réalisateur du reportage, Geert Clerbout, les gens ne se rendent souvent pas compte que les clichés et les stéréotypes restent malgré tout bien ancrés dans nos esprits. Éveiller les consciences serait, pour lui, une belle récompense.

Un documentaire disponible en français

La chaîne Canvas a fait traduire la série documentaire en français. La version sous-titrée est à voir sur le site francophone de la VRT, flandreinfo.be. Le premier épisode est déjà accessible. Les cinq autres suivront tous les mardis sur ce même site.