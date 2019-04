Les conditions de travail à travers le monde - Marie's Map dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

Les conditions de travail dans le monde - Marie's Map dans 7 à la Une - 06/04/2019 Le fonctionnement en entreprise est très différent d’un pays à l’autre. Dans certains pays, comme en Corée du Sud, règne une véritable obsession pour le travail. Contrairement à l’Allemagne, où étonnamment, les journées de travail sont les plus courtes à l’échelle mondiale. Des différences existent aussi dans l’ambiance de travail, plus décontracté ou plus formel selon les pays. Découvrez le monde du travail à travers le monde.