Les chasseurs d'absurde - L'insolite dans 7 à la Une

Une solution n’est pas toujours la réponse à un problème. David Helbich l’a bien compris. Sa passion : traquer les situations absurdes dans la rue. Un escalier qui ne mène à rien ; un panneau de signalisation abîmé qui a été corrigé au marqueur, plutôt que d’être remplacé ; un amoncellement de panneaux qui disent tout et son contraire, etc. c’est ce qu’on appelle des " solutions belges ". Il les capture depuis plus de 17 ans, et c’est à mourir de rire.