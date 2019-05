Le vote blanc et nul, en forte augmentation en Wallonie, par rapport à 2014

L’un des grands vainqueurs de cette élection est aussi le vote blanc, ou nul. De manière générale, à la Chambre, le nombre de votes blancs a atteint un total de 437.965 votes blancs ou nuls contre 412.951 il y a 5 ans. En observant le détail par circonscription, on constate également que si le nombre des votes blancs et nuls a augmenté en Wallonie, il a, au contraire baissé en Flandre.

Les plus fortes hausses sont du côté de la circonscription de Liège (56.094 en 2019 contre 47.432 en 2014), et dans le Hainaut (80.104 en 2019 contre 73.222 en 2014). Les augmentations les plus faibles sont dans les circonscriptions de Namur (25.724 en 2019 contre 25.200 en 2014) et du Brabant Wallon (14.520 en 2019 contre 12.630 en 2014). Dans la circonscription de Bruxelles-capitale, les votes blancs ou nuls ont aussi augmenté par rapport aux dernières élections.

Quid au niveau des élections pour les Parlements régionaux ?

Dans le détail, cela donne ceci : pour le scrutin régional, le nombre de votes blancs ou nuls est aussi en augmentation en Wallonie et en Flandre avec, respectivement, des taux de 185.630 (163. 939 en 2014), et 220.790 (219.601 en 2014) électeurs votant nul ou blanc.

En Wallonie, les hausses les plus fortes apparaissent dans la circonscription d’Arlon-Marche en Famenne-Bastogne-Neufchâteau-Virton (17.142 en 2019 contre 8059 en 2014), dans celle de Charleroi-Thuin (28.520 en 2019 contre 21.385 en 2014) et dans la circonscription de Liège (26.941 en 2019 contre 21.489 en 2014). Les augmentations les plus faibles sont dans la circonscription de Dinant-Philippeville (10.068 en 2019 contre 9327 en 2014) et celle de Namur (14.329 en 2019 contre 13.576 en 2014).

Chez nos voisins flamands, en prenant circonscription par circonscription, les chiffres démontrent une forte baisse des votes nuls ou blancs par rapport aux élections de 2014. Par exemple, dans la circonscription d’Anvers, le nombre est passé de 49.465 en 2014 à 45.871 en 2019, et en Flandre occidentale, de 46.301 à 41.376 électeurs votant blanc ou nul. Ce nombre a, en revanche, progressé en Flandre orientale (50.321 en 2019 contre 49.337 en 2014).