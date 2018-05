Le Trump de Turquie dans la tourmente

Un dirigeant anti establishment se retrouve au pouvoir après une élection controversée. Son administration se retrouve rapidement incroyablement corrompue ; mais il corrompt le système légal et il est en mesure non seulement d’éliminer les enquêtes relatives à sa corruption – ceux qui le soutiennent parlent d’une "chasse aux sorcières" – mais également de consolider son assise et de miner des institutions ("l’état profond") qui pourraient limiter son pouvoir.

Suis-je en train de parler de Donald Trump ? Cela pourrait bien être le cas. Mais celui que j’ai en tête en fait, c’est Recep Tayyip Erdogan, le président turc, dont la capacité à se sortir d’une corruption évidente en politisant la loi offre un avant-goût très dérangeant de ce dirigeant autoritaire que Trump rêve de devenir. Il n’est pas surprenant que Trump, qui semble aimer les dictateurs en général, ait exprimé son admiration pour Erdogan et son régime.

Ils méprisent toute expertise

Des instincts autoritaires et le mépris de la loi ne sont pas les deux seules choses qu’Erdogan et Trump ont en commun. Tous les deux méprisent également toute expertise. Tous les deux se sont notamment entourés de gens incroyables de par leur ignorance et leurs positions bizarres. Erdogan a des conseillers qui pensent qu’il est victime de crises psychologiques ; Trump a des conseillers qui se hurlent des insanités alors qu’ils sont en mission.

Mais est-ce que c’est important ? En Amérique, les marchés boursiers sont en hausse et l’économie continue de progresser. Erdogan était en place lors d’un boom économique. Les investisseurs et les marchés ne semblent pas craindre la folie du haut de la pyramide. Le fait que ceux qui prennent les décisions économiques n’aient pas la moindre idée de ce dont ils parlent ne semble pas faire la moindre différence. Jusqu’à ce que ce soit le cas.

Mesures destructrices

La vérité, c’est que la plupart du temps, la qualité du leadership économique importe bien moins que ce que la plupart des gens, y compris des leaders économiques, pense. Des mesures vraiment destructrices, comme celles qui sont en train de faire tomber le Venezuela dans un gouffre – c’est une chose. Mais des mesures classiques, comme changer la loi fiscale, même si elles sont importantes et clairement irresponsables, ont rarement des conséquences dramatiques.

L’année dernière par exemple, Trump et ses alliés au Congrès ont fait passer en force une baisse d’impôts de presque 2000 milliards de dollars.

C’est un chiffre plutôt impressionnant, même pour une économie aussi importante que la nôtre. Mais en dehors d’une vague sans précédent de rachats de valeurs boursières, cette baisse d’impôts n’a que très peu d’effets visibles, bons ou mauvais. Aucun signe de ce boom dans les investissements que ses supporters avaient promis, mais il n’y a pas non plus le moindre signe que les investisseurs perdent foi dans la solvabilité des Etats-Unis.

En gros, tant que l’économie n’est pas frappée de plein fouet, la posture politique importe peu. Quelqu’un qui ne saurait pas qu’une élection a eu lieu en 2016 et qui regarderait la croissance du PIB des Etats-Unis ou de l’emploi n’aurait aucune raison de soupçonner que quoi que ce soit d’important s’est déroulé.

Mais lorsque des chocs importants se produisent, c’est là que la qualité du leadership importe beaucoup. Et c’est ce à quoi l’on assiste en Turquie aujourd’hui.

Un aparté : même si la qualité du leadership économique compte beaucoup uniquement en temps de crise, l’on pourrait s’attendre à ce que les marchés réfléchissent à l’avance et incluent le risque de crises futures mal gérées dans les taux des valeurs boursières et des obligations. Et pourtant, cela n’arrive quasiment jamais.

La "loi de Dornbusch"

A la place, on se retrouve avec de longs moments d’autosuffisance, suivis par une panique soudaine. Les étudiants de macroéconomie internationale aiment beaucoup citer la "loi de Dornbusch" (nommée ainsi comme mon professeur d’université aujourd’hui décédé Rudiger Dornbusch) : “Les crises mettent bien plus longtemps à arriver que ce qu’on imagine, mais lorsqu’elles sont là, elles se produisent bien plus vite que ce qu’on imagine".

La situation en Turquie est une crise classique de monnaie et de dettes, d’un genre que l’on a vu un grand nombre de fois en Asie et en Amérique Latine. Tout d’abord, une nation devient populaire auprès des investisseurs internationaux et fait augmenter sa dette étrangère de manière substantielle – dans le cas de la Turquie, il s’agit surtout de dettes contractées par des entreprises nationales.

Puis, on ne sait pas trop pourquoi, elle commence à perdre de son attrait : aujourd’hui, les marchés émergents sont, en général, tirés vers le bas par un dollar qui grimpe et des taux d’intérêts américains en hausse. Et aujourd’hui une crise qui se nourrit elle-même devient possible : les facteurs extérieurs provoquent une perte de confiance, ce qui fait chuter la monnaie du pays, mais la baisse de la monnaie fait que la valeur domestique de ces dettes à l’étranger explosent, ce qui aggrave l’économie, et ce qui mène à un déclin encore plus important de la confiance, et ainsi de suite.

Avoir suffisamment de crédibilité

A ce moment-là, la qualité du leadership compte tout à coup énormément. Il faut des responsables qui comprennent ce qui est en train de se produire, qui peuvent proposer une réaction et avoir suffisamment de crédibilité pour que les marchés leur laissent le bénéfice du doute. Certains marchés émergents ont toutes ces choses, et ils se sortent de cette crise plutôt bien. Le régime Erdogan n’a rien de tout cela.

Est-ce que la tourmente en Turquie est un avant-goût de ce qui va se produire sous Trump ? Pas dans les détails : bien que l’Amérique emprunte beaucoup à l’étranger, elle emprunte dans sa propre monnaie, ce qui signifie qu’elle n’est pas vulnérable à une crise classique des marchés émergents.

Mais il y a beaucoup de choses qui pourraient mal tourner, que ce soit des crises de politique étrangère – ce Prix Nobel de la Paix ne semble plus vraiment plausible, si ? - ou bien des guerres commerciales, et je pense que l’on peut dire sans trop se mouiller que Trump et son équipe ne sont prêts pour aucune de ces possibilités. Peut-être qu’ils n’auront aucun véritable challenge à gérer. Oui, mais si c’était le cas ?