Le supporter de toujours – La Belge Histoire de 7 à la Une

Ludovic est un inconditionnel des Diables Rouges et du haut de ses 56 ans, il n’a jamais fait faux bond à ses couleurs. Même lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous et que les belges délaissaient le stade, il était là pour répandre sur l’équipe ses ondes positives. Son assiduité sans faille lui vaut même la reconnaissance des joueurs. Cette belge histoire est celle du plus grand supporter des diables, pour qui le onze national est presque une religion.