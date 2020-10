"C’est le retour du cœur". La phrase est de Paul Magnette. Elle emprunte évidemment au slogan des socialistes en 1988. Un slogan qui leur avait permis de gagner haut la main l’élection. Mais qui ne leur avait pas permis de gagner la négociation. "Le retour du cœur" est surtout resté un slogan. L’austérité des gouvernements Martens Gol s’était largement continuée sous Jean Luc Dehaene, a peine atténuée par des marqueurs socialistes.

Est-ce vraiment donc cette fois le "retour du retour du cœur"? Est-ce qu’on est dans un gouvernement de rupture par rapport à la Suédoise, est-ce qu’on est passé d’un projet politique de centre droit à un projet politique de centre gauche ? La réponse n’est pas simple.

La fin du "budgétarisme"

Il y a une rupture nette avec le passé en ce que ce gouvernement entérine la fin d’une politique budgétariste, c’est-à-dire d’une politique entièrement tournée vers la résorption des déficits et l’équilibre des finances publiques. On a connu cette politique durant toutes les années 80 et 90, puis en 99 elle marque un d’arrêt avec le premier gouvernement Verhofsadt. Mais c’est une exception provisoire. Le budgétarisme reprend le deuxième gouvernement Verhofstadt, elle continue sous Leterme, après la crise de 2008 avec Di Rupo et MIchel.

Cette politique budgétariste était un puissant frein au rapprochement de la gauche et de la droite au sein d’un gouvernement. Frein qui a été levé par la crise du COVID. La Commission européenne a lâché la bride. Depuis lors tout s’est accéléré. Les socialistes peuvent défendre un retour du social, les écologistes financer leur transition énergétique et les libéraux peuvent éviter que ça se passe uniquement par la taxation. C’est le contexte, la nécessité qui a permis cet accord, plus que la volonté des acteurs.

Accord "progressiste"?

Le MR lui-même hier utilisait les termes "accord progressiste" pour qualifier le texte. Dans les intentions affichées, on peut parler d’un accord aux relents sociaux-démocrates, un accord qui penche un peu à gauche. Ce constat peut faire l’objet de discussions endiablées et infinies. Ça dépend à quoi on compare cet accord. Si on le compare au programme du PS, l’accord est de droite. Mais si on le compare à l’accord de la Suédoise c’est très différent.

On passe d’un gouvernement qui en 2014 mettait au cœur de ses priorités l’entreprise, en particulier la compétitivité des entreprises, la baisse du coût du travail, l’entrepreneuriat privé, le mérite. Un accord qui mettait l’état au régime pour diminuer les charges des entreprises et l’impôt des personnes physique. Une politique économique de l’offre. Une philosophie libérale-entrepreunariale dominante.

Ici que peut-on lire ? Que le gouvernement fait de la solidarité sa priorité absolue. C’est le premier chapitre. Le gouvernement promet de réinvestir dans l’état dans la sécu, dans les soins de santé. Une politique économique d’inspiration keynésienne. Une philosophie sociale-démocrate dominante.

Héritage suédois…

En même temps les libéraux estiment que l’héritage de la Suédoise, programme libéral est confirmé. Contradiction apparente. Merci la dette, merci la banque centrale et sa politique accommodante. Car oui les libéraux ont raison. Une grosse partie de l’héritage de la Suédoise est confirmé. La pension à 67 ans est maintenue, le tax shift n’est pas annulé, la réforme de la loi de 96 sur les salaires non plus. Il n’y a pas beaucoup de marqueurs libéraux dans cet accord, mais presque qu’aucun des marqueurs libéraux suédois n’est effacé. Les libéraux peuvent donc largement dire que leur principale conquête c’est la conservation des acquis suédois.

La gauche peut assumer l’héritage de la Suédoise, la droite peut assumer une note aux accents plus progressistes grâce à la fin de la discipline budgétaire. La contradiction est dépassée grâce aux flous savamment distillés dans l’accord. Par exemple, sur la pension à 1500 euros entre "net et brut" et sur l’absence d’impôt nouveau "sauf s’il le faut", sur la fin du nucléaire "sauf s’il le faut".

Paul Magnette peut donc parler de retour du cœur, même si son slogan est fragile. Si la politique européenne en matière d’endettement évolue, ce slogan finira, comme en 88, à raisonner comme une trahison. Par contre Paul Magnette évitera de parler de "retour des francophones". Car la répartition des compétences ne fait clairement pas rupture avec la Suédoise. Le déséquilibre en faveur des néerlandophones est à nouveau confirmé. En 2014, les francophones, représentés par le seul MR, héritent comme portefeuille important du poste de Premier, des affaires étrangères et du budget. En 2020, les mêmes libéraux gardent les affaires étrangères, mais perdent le 16 et le budget.

Faisons les comptes. Le 16, l’intérieur, la justice, la santé, les affaires sociales, les finances, le budget. Les postes régaliens, les postes stratégiques aussi sont pour beaucoup occupé par des néerlandophones. Les francophones héritent des deux plus petits postes régaliens, les affaires étrangères et la défense. Le PS hérite de l’économie et de l’emploi, deux matières très régionalisées. Avec le plan de relance qui se profile, ce n’est pas rien. Mais cela ne gomme pas l’évidente disproportion. C’est le prix du ralliement des partis flamand à une coalition ou ils sont minoritaires.