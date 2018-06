Le retour de l’affabulation sanglante

La vitesse à laquelle la valeur morale de l’Amérique plonge sous Donald Trump est affolante. En quelques mois, nous sommes passés d’une nation qui représentait la vie, la liberté et la poursuite du bonheur à une nation qui arrache des enfants des bras de leurs parents pour les mettre en cage.

Ce qui est presque aussi remarquable sur cette plongée vers le barbarisme, c’est que ce n’est pas une réponse à un réel problème. Ce flux massif d’assassins et de violeurs dont Trump parle, cette vague de crimes commis par des immigrés ici (et, dans son esprit, par des réfugiés en Allemagne) sont des choses qui n’ont tout simplement pas lieu. Ce ne sont que des fantasmes malsains utilisés pour justifier de réelles atrocités.

Et vous savez ce que ça me rappelle ? L’histoire de l’antisémitisme, un conte de préjugés alimentés par des mythes, des inventions, qui s’est terminé en génocide.

Tout d’abord, parlons de l’immigration américaine moderne et de la façon dont on peut la relier à ces fantasmes malsains.

Un débat très technique fait rage parmi les économistes afin de savoir si les immigrés peu qualifiés font baisser les salaires des employés peu qualifiés nés sur le sol américain (la plupart des chercheurs estiment que ce n’est pas le cas, mais il existe des désaccords). Pourtant, ce débat ne joue aucun rôle dans les mesures de Trump.

A la place, ce que reflètent ces mesures, c’est une vision d’un "carnage américain", des grandes villes décimées par des immigrés violents. Et cette vision n’a aucune ressemblance avec la réalité.

Tout d’abord, en dépit d’une légère augmentation depuis 2014, les crimes violents en Amérique sont en fait à leur plus bas historiquement parlant, avec le taux d’homicide revenu au même taux auquel il était au début des années 1960. (D’ailleurs, le taux de criminalité en Allemagne est également à son plus bas, historiquement parlant). Le carnage de Trump n’est que le fruit de son imagination.

Il est vrai que si l’on regarde en Amérique, il y a une corrélation entre les crimes violents et la prévalence des immigrés sans papiers – une corrélation négative. C’est-à-dire que des endroits dans lesquels il y a beaucoup d’immigrants, légaux et sans papiers, ont tendance à avoir des taux de criminalité exceptionnellement bas. La publicité grandeur nature pour cette histoire de non-carnage est la ville la plus grande de toutes : New York, là où plus d’un tiers de la population n’est pas né ici, comprenant probablement un demi-million d’immigrés sans papiers – et la criminalité a atteint des niveaux très bas, jamais vus depuis les années 1950.

Et cela ne devrait vraiment pas être une surprise, parce que les chiffres des condamnations montrent que les immigrés, qu’ils soient dans la légalité ou sans papiers, sont bien moins enclins, de manière significative, à commettre des crimes que ceux qui sont nés ici.

L’administration Trump est donc en train de terroriser des familles et des enfants, abandonnant toute décence humaine, pour répondre à une crise qui n’existe même pas.

D’où vient cette peur et cette haine des immigrés ? En grande partie, elle semble venir de la peur de l’inconnu : les états les plus anti-immigrés semblent être des endroits comme la Virginie Occidentale, où quasiment aucun immigré ne vit.

Mais cette haine aussi virulente envers les immigrés n’est pas l’apanage des bouseux des campagnes. Trump lui-même est, bien entendu, un New Yorkais fortuné et une grosse partie du financement des groupes anti immigration vient de fondations contrôlées par des milliardaires de droite. Pourquoi les gens fortunés et qui ont du succès finissent-ils par haïr les immigrés ? Je me surprends parfois à penser à un présentateur télévisé, Lou Dobbs, que je fréquentais et que j’appréciais au début des années 2000, mais qui est devenu un anti-immigration enragé (et le confident de Trump), et qui désormais, nous met en garde contre un complot pro-immigration organisé par les "Illuminati de K Strreet" (ndlt : K Street est l’endroit stratégique des groupes de lobbyistes et des groupes de réflexion à Washington DC).

J’ignore ce qui motive de telles personnes – mais on a déjà vu ce film, dans l’histoire de l’antisémitisme.

Ce qu’il y a avec l’antisémitisme c’est qu’en fait ça n’a jamais rien eu à voir avec ce qu’ont pu faire réellement les juifs. Il a toujours été question de mythes atroces, souvent basés sur des choses fabriquées de toutes pièces, qui furent systématiquement colportées pour engendrer la haine.

Par exemple, pendant des siècles les gens ont répété cette invention sanglante – cette affirmation que les juifs sacrifiaient des bébés chrétiens pour leur rituel de Pâques.

Au début du 20ème siècle, il y eut une propagation importante des "Protocoles des sages de Sion", un soi-disant projet de domination du monde par les juifs, qui fut probablement inventé par la police secrète russe. (L’histoire se répète, la première fois en tragédie, la seconde fois en tragédie encore pire).

Ce faux document fut distribué partout aux Etats-Unis grâce à ni plus ni moins que Henry Ford, un antisémite virulent qui veilla à la publication et à la distribution d’un demi-million d’exemplaires de la traduction anglaise, "Le Juif international". Ford s’excusa par la suite pour avoir publié un faux, mais les dégâts étaient faits.

A nouveau, pourquoi quelqu’un comme Ford – non seulement fortuné mais également l’un des hommes les plus admirés de son temps – a-t-il suivi un tel chemin ? Je n’en sais rien mais il est clair que de telles choses se produisent.

Dans tous les cas, la chose importante à comprendre c’est que les atrocités que notre nation commet en ce moment aux frontières ne représentent pas une réaction excessive ou une réaction mal mise en œuvre à un véritable problème qui a besoin d’être solutionné. Il n’y a pas de crise de l’immigration ; il n’y a pas de crise de criminalité par les immigrés.

Non, la vraie crise c’est une recrudescence de haine – une haine irrationnelle qui n’a aucun rapport avec quoi que ce soit que les victimes auraient pu faire. Et quiconque trouve des excuses à cette haine – qui tente, par exemple, de la transformer en histoire "qui a deux aspects" – fait, en réalité, l’apologie de crimes contre l’humanité.