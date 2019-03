Le poisson le plus durable au monde est produit en Flandre

On est de plus en plus nombreux à se demander si nos aliments sont sains et si leur production respecte l’environnement. Bonne nouvelle : en Flandre, on élève désormais les poissons les plus durables au monde.

L’histoire se passe à Kruisem, en Flandre orientale, et elle est racontée par le quotidien De Morgen. Il y a quelques années, dans le cadre d’un doctorat à l’université de Louvain (KUL), Stijn Van Hoestenberghe a fait venir 3000 petits poissons d’Australie dans le but de développer une pisciculture durable et écoresponsable. Ces poissons d’eau douce sont des perches tigrées. Le biologiste les a choisis parce qu’ils répondent parfaitement aux critères nécessaires pour élever ce qu’il considère être le poisson du futur. Un poisson qui répond aux problèmes de surpêche, de perte de biodiversité et à ceux liés à la contamination des espèces et au bien-être animal.

Une nouvelle forme d’exploitation

Pour nourrir l’« omegabar » – c’est son nom – Stijn Van Hoestenberghe a élaboré un régime 100% végétarien, constitué d’algues, de maïs, de graines de lin et de colza. Habituellement, pour élever 1 kg de poissons, il faut 3 kg de petits poissons et de krills, ce qui, comme le souligne le biologiste, est assez absurde. Le régime alimentaire des omegabars garantit l’absence de produits polluants, il permet de donner un bon goût à sa chair blanche, tout en l’enrichissant en oméga 3, d’où le nom de cette espèce.

Parallèlement, les poissons sont élevés dans de larges bassins, ce qui leur évite d’être stressés. Quant à l’eau utilisée, elle provient des serres d’une exploitation voisine de tomates qui récolte l’eau de pluie. Une fois utilisée pour l’élevage, cette eau, riche en excréments, et donc en engrais naturels, est à son tour filtrée, puis utilisée pour arroser les plantations de tomates. Un système circulaire, où tout le monde est gagnant, y compris l’environnement. On notera au passage que la chaleur des serres en question est aussi utilisée pour chauffer l’eau des bassins.

Déjà dans les rayons

Depuis quelques mois déjà, on trouve l’omegabar dans des poissonneries, certaines grandes surfaces, et même dans des restaurants. Cette année, l’entreprise Aqua4C a produit en moyenne 6 tonnes de poissons par mois. Elle espère en produire mensuellement jusqu’à 15 tonnes d’ici la fin de l’année, et qui sait, ouvrir d’autres piscicultures en Belgique ou ailleurs en Europe.

Quant au goût du poisson, il a été approuvé par plusieurs chefs cuisinier, dont Jeroen Meus – le Jamie Oliver de la Flandre – qui soutient ce projet, et qui propose sur le site de omegabaars.be quelques recettes : façon meunière, en tartare, grillé ou en carpaccio, le poisson le plus durable au monde