Le petit monde de Sofie – La Belge histoire dans 7 à la Une

Sofie Gonissen, 83 ans, est la dernière maquettiste-miniaturiste de Belgique ! Avec passion et savoir-faire, elle construit des maisons miniatures du gros œuvre à la décoration. Sa boutique " The Small World " est située sur la place du marché à Nieuport. C’est avec le sourire que Sofie vous accueille avant de vous faire visiter son univers. A l’avant, une jolie boutique, qui respire le charme d’antan, et regorge de pièces miniatures et de maquettes achevées. A l’arrière, un atelier où Sofie travaille à la réalisation de ses projets au son de la musique classique. Chaque matin, elle médite quelques instants avant d’enfiler son tablier et de s’y mettre. Menuiserie, maçonnerie, carrelage, électricité,… Sofie a appris toutes les techniques par elle-même et est aujourd’hui une spécialiste de la miniature. " C’est ma vie. Je suis ravie le matin quand j’arrive, je chante. Et je suis contente de rentrer le soir. Je suis très heureuse. Ça me tient debout. J’en oublie mon âge, je ne sais plus quel âge j’ai".



La Belge histoire : Le petit monde de Sofie - © Tous droits réservés

Deux ans pour réaliser un château Sofie travaille 7 jours sur 7 à la réalisation de commandes ou de projets personnels. La maquettiste réalise tout de A à Z. Sur base de photos et de plans, elle commence par calculer les mesures pour réduire la bâtisse. Toutes les pièces sont fabriquées à l’échelle 1/12, soit 12 fois plus petit que dans la vie réelle. " Je travaille sur du papier millimétré car c’est vraiment au millimètre. Il faut de la précision ". De la précision et du temps. Sofie se lance aujourd’hui dans la réalisation d’un château miniature commandé par ses propriétaires et estime qu’elle mettra deux ans pour le terminer. Elle devra, en effet, fabriquer à la main quelques 50.000 mini-briques et 30.000 mini-ardoises. Mais quand on lui parle de patience… " Ca, on n’y pense pas. Quand on est occupée, on oublie tout. C’est comme une thérapie ".

Sofie maçonne ses briques dans son ancienne cuisine, devenue sa salle des machines. - © Tous droits réservés

Une seconde carrière Sofie a découvert l’art de la miniature sur le tard. Après 44 ans passé à la tête d’un home pour enfants placés par le juge, elle a pris sa retraite. Sa fille lui demande alors de réaliser une maison de poupée pour décorer l’étalage de sa boutique de jouets. Il ne fallait pas lui demander deux fois ! Sofie s’exécute et se découvre une passion dévorante. Aujourd’hui, c’est devenu une activité à plein temps. " Ça m’a pris ! Au début, j’ai acheté beaucoup et finalement, j’ai commencé à tout faire moi-même. Je me suis perdue là-dedans. (Rires) " Sa première œuvre trône encore dans sa boutique. " C’est mon premier travail.Tout est fait main là-dedans; Il y a plein de fautes mais il ne faut pas y toucher. Ça doit rester comme ça".

La boutique de Sofie est située sur la place du marché de Nieuport. - © Tous droits réservés

Des miniaturistes en herbe Chaque jour, plusieurs miniaturistes en herbe poussent la porte de " The small world ". Certains viennent de loin (Allemagne, Hollande, France,..) pour acheter ponctuellement des pièces. Un mini-escalier, des mini-briques, ou encore de mini-objets. D’autres viennent plusieurs fois par semaine pour créer leur propre chef-d’œuvre dans l’atelier de Sofie. Celle-ci les guide et partage ses techniques. Michelle, par exemple, travaille à la construction de sa propre maison de poupée. " J’aime venir ici, c’est calme. Il y a de la musique, un pot de café, c’est chouette. Et ce que fait Sofie est magnifique. Pour faire cela, il faut être passionné, c’est si petit, si minutieux ".



Lydia, elle, est arrivée là par hasard. " J’étais venue chercher de la terre pour faire de la poterie. Sofie n’en avait pas mais m’a montré son atelier. Elle m’a dit que si j’avais un projet, je pouvais venir pour le réaliser. Je suis revenue trois jours plus tard pour construire une abbaye située en France. Ça m’a pris 5 ans et puis, j’ai offert la maquette à l’abbaye. Les moines étaient ravis ! ".

Chaque jour, des apprentis viennent travailler dans l'atelier de Sofie. - © Tous droits réservés

Pas question de s’arrêter Pensionnée, Sofie ne vit pas de son art même si cela lui prend beaucoup de temps.

" Je récupère ce que je dépense. Je gagne parfois un peu argent de poche mais je ne pourrais pas en vivre, non. Par contre, grâce à ça, je reste en bonne santé mentalement et physiquement. "



Si auparavant, il existait des boutiques similaires à Bruxelles, Charleroi ou Anvers, elles ont toutes fermé. Sofie est aujourd’hui unique en Belgique et elle n’a pas l’intention de mettre la clé sous le paillasson. Mamy miniaturiste pleine d’énergie, elle a toujours les mains aussi habiles et la tête remplie de projets.

