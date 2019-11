Le moteur essence qui se veut l'égal du diesel

Alors que de plus en plus de véhicules électriques déboulent sur le marché, les ventes de voitures à essence ne se sont plus aussi bien portées depuis le début des années '90. Bien entendu, le dieselgate est passé par là et le mazout n'est plus en odeur de sainteté. D'autant que des odeurs nauséabondes, ce carburant n'en manque pas. Comme les voitures électriques restent très onéreuses et doivent composer avec d'autres inconvénients (l'autonomie, le temps de recharge et surtout le faible nombre de bornes), le choix du consommateur est restreint.

Bien sûr, on peut évoquer la motorisation au gaz naturel, le CNG, mais le choix de modèles et le réseau de stations de distribution restent limités. Le LPG n'a plus la cote et l'hydrogène est hors de prix. Bref, si on ne pense qu'en terme de budget et de facilité d'utilisation, l'essence s'impose comme le carburant incontournable. Sauf qu'un moteur essence consomme plus qu'un diesel, surtout dans le cas de véhicules lourds, et rejette donc plus de CO2 qui est un gaz à effet de serre. Alors, pourquoi pas un moteur essence qui consommerait comme un diesel ? C'est ce que les ingénieurs de Mazda viennent de concevoir.

De belles promesses

Le Skyactiv-X est le nom de ce nouveau moteur. Il fonctionne un peu comme un diesel, avec un allumage spontané lorsque la compression et la température sont assez élevées. La présence de bougies créant les étincelles et que l'on trouve sur tous les moteurs essence n'est là que pour initier et contrôler l'allumage. Le mélange est dit "maigre", c'est à dire qu'il nécessite peu de carburant pour beaucoup d'air, ce qui permet d'abaisser les consommations. La fiche technique est alléchante et depuis la présentation de ce système il y a quelques années, c'est peu dire que le monde de l'automobile attendait de vérifier concrètement les promesses du constructeur japonais.