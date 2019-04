Le marcheur solidaire – La Belge histoire dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

Le marcheur du coeur - La Belge histoire dans 7 à la Une - 13/04/2019 Jean-Marie est un marcheur hors norme. Chaque année, il parcoure plus de 1000 kilomètres à pied pour les autres. Ses projets sont parrainés et l’argent récolté est reversé à différentes associations. Sa dernière marche entre Bruxelles et San Sebastián lui a permis de récolter plus de 20.000 euros. Dans cette histoire, il y a de la persévérance, beaucoup de soutien et de belles rencontres en chemin.