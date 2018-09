Le jardinier malvoyant - La Belge histoire de 7 à la Une

Eric a 55 ans, il est jardinier. Il cultive plus de 200 variétés de tomates avec passion depuis 20 ans. Sa particularité, c’est qu’il est malvoyant. Il a perdu la vue subitement à cause d’une maladie rare et a dû arrêter son travail de chef de cuisine. Mais Eric n’est pas du genre à baisser les bras. Son odorat et son toucher sont ses meilleurs alliés pour cultiver et proposer les meilleures tomates possibles. Voici la belge histoire d’un jardinier qui connait son jardin comme sa poche, une histoire de persévérance et de passion.