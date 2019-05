Le grand débat des Présidents, c’est ce mercredi soir en direct sur nos antennes. À quelques jours des élections, les présidents des grands partis francophones se rencontrent sur notre plateau. Elio Di Rupo (PS), Charles Michel (MR), Maxime Prévot (cdH), Jean-Marc Nollet (Écolo) et Olivier Maingain (DéFI) viennent défendre leur programme.

Le PTB ne participera pas à cette émission. Pourquoi ?

La rédaction de la RTBF a été informée de l’absence du président du PTB, Peter Mertens lors de son débat des Présidents de Parti de ce mercredi 22 mai. Une invitation a été lancée il y a plusieurs semaines pour ce débat de présidents de partis politiques représentés par des députés fédéraux, communautaires et régionaux, élus sur leurs listes lors du dernier scrutin. Le PTB a proposé Raoul Hedebouw, mais qui n’est pas président comme le stipule notre dispositif.

Peter Mertens ne sera pas sur le plateau de la RTBF. Il a préféré la VRT. Son porte-parole nous a fait savoir que : « Son enjeu principal en cette fin de campagne est en Flandre ».

Ce débat confronte les points de vue de 5 partis politiques représentés par des députés fédéraux, communautaires et régionaux, élus sur leurs listes lors du dernier scrutin.

Les thèmes abordés seront la justice, la mobilité, le climat, l'immigration et le pouvoir d'achat.

Le pouvoir d'achat des belges

Sur le dossier du pouvoir d'achat, les 5 présidents de partis ont expliqué les grandes lignes de leurs programmes.

Elio Di Rupo explique avoir mené une grande enquête « 42.000 personnes ont été sondées et veulent plus de justice sociale. Il faut lutter pour plus de justice sociale. Quand on parle de justice fiscale il faut d'abord proposer des choses mais aussi les financer », explique le Président socialiste.

Charles Michel lui revient sur la globalisation des revenus et la hausse du précompte immobilier proposée, selon lui, par Ecolo, le PS et le PTB: « De fausses bonnes mesures » pour le premier ministre.

Jean-Marc Nollet pointe le chiffre d'1, 8 millions de belges qui vivent sous le seuil de pauvreté. « Il faut réduire les inégalités » répète le co-président d'écolo.

Olivier Maingain estime lui aussi qu'il faut plus de justice sociale en renforçant la justice fiscale.