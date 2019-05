Le grand débat des présidents: Jean-Marc Nollet et Charles Michel bousculés

Le grand débat des présidents : qui sera le plus convaincant ? - © Tous droits réservés

Le grand débat des présidents - 22/05/2019 Trois scrutins d'un coup à la fin du mois de mai, c'est beaucoup. Beaucoup d'informations, de prises de parole et d'annonces de la part de nos femmes et hommes politiques. Pour vous aider à y voir clair en cette fin de campagne électorale, Nathalie Maleux et François De Brigode recevront les présidents des 6 grands partis qui viendront défendre leurs idées. Ce sera l'occasion quelques jours avant le vote, de synthétiser les positions prises par les différents partis face aux défis de notre société actuelle (emploi, énergie et climat, soins de santé, immigration, pouvoir d'achat, enseignement, mobilité, etc.) Qui ambitionne quoi et qui s'engage à quoi ? Revoir la politique taxatoire ? Imposer des normes pour le climat ? Revoir l'organisation des soins de santé ? Refinancer l'enseignement ? Oui, oui, oui... mais comment ? Dans le studio 4 de Reyers, Nathalie Maleux et François De Brigode recevront : Zakia Khattabi (ECOLO), Elio Di Rupo (PS), Charles Michel (MR), Maxime Prévot (cdH), Peter Mertens (PTB), Olivier Maingain (DéFI). Ils décortiqueront les réponses de chacun des Présidents sur les thèmes qui touchent le plus les Belges et confronteront leurs invités aux questions fréquemment posées par les citoyens. Analyse, pertinence, clarté et interactivité seront au programme... du débat des présidents.