Le cordon sanitaire qui exclut toute alliance avec le Vlaams Belang va-t-il sauter ?

Le soir des élections, l'un des leaders historiques du parti d’extrême droite, Filip Dewinter plaidait pour la suppression, en Flandre, du cordon sanitaire.

« Évidemment, c’est une grande victoire, pas seulement pour notre parti, mais pour tous les électeurs en Flandre qui veulent qu’en Flandre il y ait une majorité de droite, une majorité nationaliste flamande. Il y aura peut-être la possibilité de former ce gouvernement flamand avec le NV-A et le Vlaams Belang ». Mais pour cela, il faudra que le cordon sanitaire soit brisé C’est ce que réclame Filip Dewinter dans un appel « à tous les élus démocratiques des partis traditionnels qui veulent, avec nous, briser le cordon sanitaire. » Il préconise ce qu’il appelle une « coalition des braves ». Et nomme tous les partis flamands qui pourraient y participer : CD & V, sp.a, les Verts, les libéraux et, bien sûr, la NV-A. « Il faut maintenant entendre ce que les électeurs ont voulu, et briser le cordon sanitaire. »

L’avis donné par Jan Jambon sur la question ne viendra pas calmer le Vlaams Belang. L’ancien ministre de l’Intérieur N-VA a déclaré que la N-VA n’a jamais été un grand supporter du cordon sanitaire. Il constate que « le Vlaams Belang et les différents personnages du Vlaams Belang rendaient impossible pour nous de faire quelque chose avec eux. On va donc évaluer la situation dans les jours qui viennent… On doit vraiment écouter l’appel des Flamands, mais le nationalisme flamand a eu une victoire aujourd’hui. Quand on additionne les deux partis nationalistes flamands, c’est une grande majorité en Flandre. »

Une déclaration que Jean-Marc Nollet préfère ne pas commenter : « Il (Jan Jambon ndlr) dit qu’il va réfléchir. Laissons-le donc réfléchir ». Pour Maxime Prévot, il est inquiétant de voir «comment on a désormais tendance à banaliser le cordon sanitaire en entendant dès à présent certains en Flandre dire que la N-VA pourrait très bien s’orienter et faire les yeux doux au Vlaams Belang. »

Possible de se passer du VB ?

Pour les partis flamands, ce cordon sanitaire, interdit donc toute alliance avec le Vlaams Belang, que ce soit au niveau local ou au niveau régional. Pour l’instant, il résiste, mais les nouveaux résultats en Flandre viennent relancer le débat.

Pour Caroline Sägesser, experte au CRISP, faire sauter le cordon sanitaire n’est pas possible pour une raison simple : « Si on additionne les sièges du Vlaams Belang et de la NV-A au Parlement flamand, on n’obtient pas une majorité. Et je crois qu’en dépit des rêves de Filip Dewinter, aucun autre parti démocratique flamand n’est actuellement disposé à s’allier avec le Vlaams Belang. Ce serait donc faire le pari qu’un certain nombre d’élus du CD & V et de l’Open VLD décident de quitter l’orientation générale de leur formation. De plus, soutenir un gouvernement avec le Vlaams Belang me semble à ce stade très peu probable ».

En Flandre, reconduire la coalition précédente est envisageable mais…

Et si c’est très clair pour le niveau flamand, ce ne l’est pas moins, dit Caroline Sägesser, au niveau fédéral. En Flandre, reconduire la coalition précédente est envisageable. Elle disposerait de 70 sièges sur 124. «Le problème est qu’on serait là face à une coalition de perdants. Politiquement, ce n’est donc peut-être pas la meilleure des solutions. Ce qui est sûr, c’est qu’une coalition sans la NV-A est impossible à mettre en place. On s’oriente donc peut-être vers un élargissement de la coalition sortante à Groen, ce qui permettrait de reprendre l’un des deux grands vainqueurs de ce scrutin au nord du pays. »

Avec toutefois un bémol: la campagne a révélé que la communication entre Groen et la NV-A n’était pas de bon aloi. Une autre réalité est que Bart De Wever voudrait éjecter le CD & V, le parti qui a le plus perdu hier soir, de deux majorités. Mathématiquement, une coalition avec le VLD et Groen, un peu comme une coalition qui existe à Hasselt ou à Malines au niveau communal, serait possible, sauf que 65 sièges sur 124, c’est très juste, mais c’est mathématiquement possible.