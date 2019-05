Le Centre Belge de la Bande Dessinée : Départ annoncé de son directeur général, Jean Auquier.

Jean Auquier, annonçant aujourd’hui son départ vers de nouveaux horizons, a marqué de manière essentielle la vie et l’évolution du Musée de la BD à Bruxelles !

Journaliste de formation, Jean Auquier a été très vite, il y a plus de trente ans, une des chevilles ouvrières de ce haut lieu de la culture populaire qu’est devenu, au fil des ans, le Centre Belge de la Bande Dessinée. Un centre qu’on appelle souvent aujourd’hui le « Musée de la Bande Dessinée ».

Et c’est vrai que la BD dessinée méritait, à Bruxelles, un endroit où s’exposer, se conserver, être disponible, et accessible surtout au plus grand nombre.

Les premières années de Jean Auquier au CBBD l’ont vu s’occuper, de par son métier de départ, de communication. Ensuite, très vite, il s’est lancé dans la supervision, voire la création d’expositions, ces expositions qui, depuis des années, font de ce musée un lieu totalement vivant !

Depuis onze ans, il préside aux destinées de cet endroit dans lequel TOUS les créateurs du neuvième art se sont trouvé un peu comme une maison, comme un nid.

Il a participé pleinement à offrir à cette fenêtre culturelle bruxelloise une audience internationale. Avec une approche professionnelle, il a ainsi permis à cette entreprise culturelle associative, avec une trentaine d’emplois directs, d’être financièrement saine, sans pour autant dépendre de subsides souvent aléatoires. Sans non plus, surtout même, effacer quoi que ce soit des fonctions premières de cette vénérable maison, la transmission, la conservation, la porte ouverte à l’innovation graphique et narrative.

Pour l’avoir rencontré quelques fois, je ne peux que dire que sa présence accueillante et « connaisseuse » me manquera, comme à bien d’autres…

Jacques Schraûwen