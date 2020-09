Le CDJ a constaté l’omission d’une information essentielle concernant une personne nommément mise en cause dans un débat de Matin Première

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 9 septembre 2020 qu’un débat de Matin Première (RTBF) consacré à la crise sanitaire liée à la peste porcine avait omis d’indiquer qu’une personne soupçonnée d’importer et de lâcher illégalement des sangliers, nommément identifiée à l’antenne, avait démenti les faits dans le cadre du travail d’enquête et de vérification préalable à l’interview radio. Le CDJ a considéré que ne pas avoir rapporté ce démenti constituait l’omission d’une information essentielle (art. 3 du Code de déontologie) susceptible, dans le contexte de la crise en cours, de porter atteinte à la réputation et à l’honneur de la personne (art. 24). Le CDJ n’a par contre pas retenu les griefs du plaignant relatifs au non-respect de la vérité et à l’absence de vérification de l’information diffusée dans le cadre du débat.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici.