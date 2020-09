Le CD&V, la volonté et la nécessité

C’est un moment clef dans la négociation. Le CD&V accepte (enfin) de discuter de la formation d’un gouvernement sans la N-VA. Le président Joachim Coens est allé le dire hier soir à la VRT. Nous sommes à première vue dans un moment Churchillien. C’est-à-dire un moment de choix, historique. Le genre de moment ou on peut citer du Churchill. "Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le commencement de la fin. Mais, c’est peut-être la fin du commencement".

Le président du CD&V a acté une évolution notable dans la tactique de son parti. Il a abandonné son Graal absolu, une majorité côté flamand. Graal qu’il avait espéré atteindre encore il y a peu avec la négociation PS-N-VA. Mais, il est trop tard pour relancer une autre logique de discussion avant la fin annoncée du gouvernement Wilmès dans 15 jours.

Et c’est là que l’on se rend compte que l’on n’est pas tellement dans un moment de choix Churchillien mais dans un moment de mise en scène du choix. On est plutôt dans un moment Machiavélien. C’est-à-dire dans un moment de nécessité. Car, le CD&V est un peu coincé. Il est amené là où il ne voulait pas aller. Car sans participation, il n’y avait plus guère comme solution que l’incertitude, le chaos, ou pire pour lui, l’élection. Il fallait donc habiller la nécessité en choix selon le vieil adage de Machiavel : "Les hommes prudents savent toujours se faire un mérite des actes auxquels la nécessité les a contraints." Et Joachim Coens, est un homme prudent, très prudent. Ce choix de la nécessité s’appelle Avanti.

Avanti

"Avanti" et donc pas "Vivaldi". En enterrant les quatre-saisons et en ne gardant que l’Italie, le CD&V veut changer de récit. Passons qu'"Avanti" emprunte à une référence majeure du mouvement ouvrier italien. Mais bref. Il fallait réintroduire de la volonté dans la nécessité. Et donc le CD&V après avoir dit non, puis ni oui ni non, aujourd’hui dit non mais oui. Car, il dit non à la Vivaldi, mais il dit oui à autre chose (la même chose en fait) où les priorités du CD&V sont rencontrées.

On ne repart pas d’une feuille blanche bien sûr. Les 15 mois de discussions sont là. La marge de manœuvre est donc assez faible. Il est question du gel de la loi actuelle sur la dépénalisation de l’avortement. Des avancées ou des reculs (c’est selon le point de vue) en matière de régionalisation des soins de santé et la possibilité de négocier un poste de Premier ministre pour Koen Geens.

Une page longue est en train de se tourner. Le CD&V est en train de sortir du bois, après 15 mois. 15 mois, c’était le prix à payer pour que le CD&V surpasse ses divisions. 15 mois, c’était le prix à payer pour que le CD&V soit acculé. 15 mois, c’est plus qu’en 2011 ou le CD&V s’était décidé le 21 juillet, 14 mois après l’élection. 15 mois, c’est le nouveau prix de la nécessité en politique belge.