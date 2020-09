Le CD&V à l'ombre de la N-VA

Y aller ou pas ? Fâcher la N-VA durablement ou pas ? Endosser la responsabilité de l’échec et de la crise ?

Comme souvent, le CD&V a des états d’âme, hésite, danse d’un pied sur l’autre et masque ainsi ses divergences internes. Pendant ce temps, la N-VA prépare déjà la suite et son éviction actuelle ne l’affaiblit peut-être pas autant que l’on pourrait le penser.

CD&V

Le président du CD&V est un néophyte à ce niveau. Joachim Coens a été brièvement parlementaire régional au temps du CVP et s'est limité ensuite à son mandat mayoral de Damme. Son arrivée à la tête des chrétiens-démocrates résulte d’un équilibrage interne entre Koen Geens, vice-premier fédéral et Hilde Crevits, n°2 du gouvernement flamand et sans doute dernière personnalité populaire du vieux parti (2e au hit-parade des élections régionales, derrière Bart De Wever).

Le parti répète depuis les élections que le futur gouvernement fédéral doit disposer d’une majorité en Flandre et que donc que la N-VA fait partie de la solution.

A l’évidence, c’est à reculons que le CD&V entre dans la négociation, n’ayant finalement que comme seule perspective de faire monter les enchères jusqu’à prétendre occuper le 16.

N-VA

Tout en négociant, le CD&V garde un œil attentif sur la N-VA, son allié naturel à la Communauté Flamande. C’est d’ailleurs tout le dilemme de l’heure : Hilde Crevits, les élus du Parlement Flamand et les toujours nombreux bourgmestres veulent sanctuariser cette alliance avec les nationalistes. D’ailleurs, les foudres de Bart De Wever se sont dirigées quasi exclusivement vers l’Open VLD, traître à la cause flamande.

La menace de débarquer les libéraux du gouvernement flamand est bien réelle d’autant que Bart De Wever entretient avec Conner Rousseau de bien meilleures relations qu’avec Egbert Lachaert. Le Premier flamand, Jan Jambon œuvre déjà en ce sens.

Si la N-VA se retrouvait bel et bien dans l’opposition au fédéral, la situation ne serait pas dramatique pour autant. Les nationalistes retrouveraient une position qu’ils affectionnent : seul contre tous, " eux contre nous ", la Belgique aux mains des Francophones contre la Flandre dirigée par la N-VA. Cela permet également de remettre discrètement la réforme de l’état à plus tard, puisque de toute façon aucune majorité des 2/3 n’existe aujourd’hui et qu’aucun article de la Constitution n’est modifiable. La N-VA va pouvoir retrouver ses oripeaux nationalistes et planifier à nouveau le démantèlement de la Belgique que le VOKA (son véritable patron, dixit Bart De Wever) vient précisément de remettre à l’agenda. Le tout sera de se démarquer suffisamment du Vlaams Belang, éviter d’en apparaître comme un succédané. Manœuvre délicate : les deux formations se partagent un large électorat commun.

Le mandat de Bart De Wever arrive à échéance le mois prochain. Le plus ancien président de parti en fonction du pays (2004) se succèdera-t-il encore à lui-même ? Une indication pour la suite…

@PhWalkowiak