Le business des tests ADN - L'envers du décor dans 7 à la Une

Rechercher son père biologique, en cas de doute, c’est aujourd’hui possible grâce aux tests ADN.

Des tests de paternité de plus en plus accessibles… comme l’illustrent les nombreuses sociétés spécialisées qui pullulent sur internet. Mais comment réalise-t-on ces tests ? Sont-ils tous fiables ? Et ont-ils tous une valeur légale ? Pour le savoir, nous nous sommes plongés dans l’envers du décor d’un des plus grands laboratoires d’analyse ADN du pays. Un centre de référence installé ici, à l’hôpital St-Luc, à Bruxelles.