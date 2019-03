Le burlesque dans la peau - La Belge histoire dans 7 à la Une

Colette Collerette est une artiste hors du commun. Sa spécialité : l’effeuillage burlesque qu’elle pratique depuis 7 ans. Aujourd’hui, elle est l’une des incontournables du genre et se produit sur scène partout en Europe.



A la scène, appelez-la Colette Collerette. A la ville, appelez-la simplement Laure.

Laure Bronkart, la trentaine, est danseuse et comédienne de formation. Elle est sortie en 2007 du conservatoire de Liège. Après des débuts en dents de scie, comme connaissent beaucoup d’artistes en arrivant sur le marché du travail, Laure a découvert le burlesque et a trouvé sa voie. « Ça faisait longtemps que je demandais à l’univers quelque chose qui puisse me permettre de m’épanouir. En mêlant la danse, le théâtre et tout mon plaisir autour du rétro, du vintage. Tout ça, je le trouve complètement dans le burlesque ! ».

Dans "Au clair de lune", Colette incarne un Pierrot pas si triste - © Tous droits réservés Des numéros très stylisés L’artiste s’inspire de la belle époque et de l’art nouveau pour créer un univers poétique où s’entremêlent grâce et humour. « Je regarde beaucoup d’anciennes images, de photos, de motifs de ce qui se faisait dans les années 20,30. Les peintures, les poses dans les sculptures, sont des sources infinies d’inspiration. C’est intéressant de voir l’évolution de la sensualité à travers les époques ». Colette Collerette a de multiples facettes qu’elle dévoile à travers ses différents numéros. Elle y incarne tantôt le Pierrot de Lune, une aviatrice, une voyante… ou encore une héroïne russe comme sortie d’un roman de Tolstoï. Chaque personnage transporte le spectateur dans son monde. Dans « La Nana », Colette veut représenter la femme dans toute sa splendeur. Une femme exotique, dont le costume rappelle l’ananas, qui se pavane à la Havane au temps des années folles. « J’ai un vrai plaisir quand je danse et j’ai dur à le cacher », confie l’artiste. « La danse me permet d’exprimer beaucoup d’émotions ».

Colette Collerette dans le numéro "La nana" - © Tous droits réservés

Deux ans pour créer un costume Depuis toujours, Laure est passionnée par l’art du costume et prend un malin plaisir à rêver les siens puis à les concevoir avec la complicité de sa styliste, Céline Pinckers. Un processus qui peut prendre jusqu’à deux ans. Chaque détail du vêtement faisant souvent référence à un courant de la mode ou à une œuvre rétro.

Mais si ses costumes accrochent le regard, ils sont aussi minutieusement pensés pour s’enlever avec facilité. C’est tout l’art de l’effeuillage. « La femme s’assume, se trouve belle et se montre ». Pour Laure, le burlesque permet d’explorer « un rapport à la féminité qui est très franc, qui n’a pas vraiment de limite et qui sort des conventions ».

Laure est en recherche permanente de costumes ou d'accessoires - © Tous droits réservés

Une vie de bohème A peine une valise défaite que Laure prépare déjà la suivante. « C’est vraiment le puzzle au quotidien et l’angoisse de ne rien oublier. S’il manque une boîte, c’est le drame (rires). Car toutes les parties du costume sont importantes et précieuses. Il faut bien les protéger pour voyager ».

Récompensée à plusieurs reprises pour son travail, elle est aujourd’hui souvent invitée à performer à l’étranger. Dans des conditions parfois très confortables, parfois très précaires. C’est toujours un peu la surprise pour l’artiste. « Parfois, on est 15 performeurs dans une loge de 2 mètres carrés. Il faut se serrer, s’adapter. Parfois, on performe dans des lieux magnifiques et très confortables. C’est aussi ce qui fait le charme du burlesque ». Pas de routine pour Colette Collerette qui vit à 100 à l’heure, parcourant les scènes européennes. « C’est vraiment métier de passionnés car on ne devient pas riche. Il y a beaucoup trop d’investissement dans les costumes notamment. Et puis, ce n’est pas subventionné car cela ne rentre dans aucune case. Mais on arrive à en vivre quand même ! »

Le numéro du rideau, création du cabaret mademoiselle - © Tous droits réservés

Enfin un cabaret à Bruxelles ! Le cabaret mademoiselle a ouvert ses portes en 2017. Situé dans le centre de Bruxelles, ce lieu atypique accueille des artistes burlesques mais aussi des artistes transformistes. La scène est expérimentale et laisse aux artistes la liberté de créer des nouveaux numéros. Colette y performe presque chaque semaine. « C’est le lieu dont j’avais toujours rêvé. Une oasis où l’on peut créer, explorer, faire des rencontres artistiques dans le plaisir, la joie, la folie. Et c’est génial de pouvoir partager ça avec le public. Les artistes de cabaret avaient vraiment besoin d’un lieu gratuit ou ils peuvent être eux-mêmes ».