Meurtrie par le bruit, la résilience d’une patiente hyperacousique – La Belge histoire dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

Le bruit me tue, mais j’avance - La Belge histoire dans 7 à la Une - 06/04/2019 Pascaline souffre d’hyperacousie, elle ne supporte plus le bruit. Mise à la retraite anticipée, cette institutrice dynamique a su retrouver le moyen d’enseigner au calme. Désormais, elle donne cours à domicile à des enfants malades. Dans cette Belge histoire, il y a du silence, des cahiers et la joie de partager à nouveau.