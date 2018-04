Le boss belge de Las Vegas – La belge histoire de 7 à la Une

Derek Stevens est belgo-américain. Il a grandi entre la Belgique et le Michigan et n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait l'un des hommes les plus respectés de Las Vegas. Après avoir fait fortune dans la vente de pièces automobile, il a tout investi dans les casinos. Il a rendu aux lieux leur âme d’antan et en a fait de véritables temples du jeu et de la séduction. Il y a même ajouté de petites touches belges. Dans la ville de tous les vices, trône fièrement un grand Manneken-Pis.