Le 26 mai du cdH

Le cdH risque d’être le parti le plus serein dimanche après-midi, en attendant les résultats. Tout ce qu’il risque, c’est une bonne surprise !

Soit les sondages se confirment et le parti devient une simple petite force d’appoint, il s’y est d’ores et déjà préparé soit c’est mieux et le cdH peut espérer compter encore un peu.

Mauvais sondages

En cette matière, les démocrates-humanistes disposent d’une certaine expérience. En 2014, les sondages prédisaient moins de 10% au cdH en Wallonie ; le parti a terminé aux alentours de 15%. En revanche, les sondages avaient plutôt vu juste à Bruxelles.

Toutefois, les dernières élections provinciales ont mis le cdH à son plus bas niveau (12,8%), alors que ce scrutin lui réussissait généralement.

De plus, le parti a dû après un changement-surprise à la présidence, censé redynamiser le cdH, digérer les « affaires » Milquet et Fourny, deux de ces dernières figures emblématiques.

Bonne surprise ?

Il est passé le temps où la famille chrétienne faisait et défaisait les majorités (comme quand en 1988, elle s’est tournée vers les socialistes, malgré un accord signé avec les libéraux). Le cdH (bien plus que le CD & V) n’est plus qu’une force d’appoint. Benoît Lutgen s’est essayé à l’exercice, le résultat n’a pas été complètement concluant.

Maxime Prévot entend incarner une troisième voie humaniste et progressiste… Gérard Deprez ne disait pas autre chose il y a 30 ans mais cette voie s’est considérablement réduite depuis. Le cdH écorne le programme d’ECOLO mais surtout le positionnement des Verts prêts à monter une coalition avec le PS.

La question risque de se poser au cdH : va-t-il être appelé à monter dans une coalition ? Si c’est le cas, pourra-t-il peser ? N’aurait-il pas intérêt à se ressourcer dans l’opposition ?

En revanche, le jeu des exclusions complique la formation d’une majorité fédérale où la N-VA serait incontournable. Côté francophone, seul le MR (avec le PP ou les listes Destexhe) l’envisage désormais.

Le cdH attend… et espère être appelé (ou pas).

@PhWalkowiak