Laisser un siège libre entre chaque passager empêcherait les vols d'être rentables

Pour tenter d’atténuer l’impact et peut-être éviter la catastrophe absolue, certains Etats ont d’ores et déjà annoncé une aide financière, sous différentes formes : les Etats-Unis ont par exemple prévu 25 milliards de dollars pour les compagnies américaines ; de 9 à 11 milliards d’euros sont envisagés pour Air France/KLM de la part des gouvernements français et néerlandais, ou encore 1,8 milliard d’euros pour les compagnies suisses Swiss et Edelweiss. Le gouvernement autrichien attend un geste de Lufthansa, la maison mère d’Austrian Airlines, pour accepter d’aider la compagnie nationale ; quant aux négociations entre le gouvernement belge et Lufthansa, actionnaire majoritaire de Brussels Airlines, elles sont pour l’instant officiellement suspendues.

Plus personne n’en doute aujourd’hui : la crise du covid-19 va faire plonger l’industrie aéronautique dans une période très sombre, pour ne pas dire noire. Si Airbus, qui a réduit sa production et a fait appel au chômage partiel, affirme n’avoir pour l’instant pas de problème de liquidités et n’envisage donc pas de licenciements à ce stade, d’autres constructeurs et plusieurs compagnies ont déjà commencé à se séparer d’une partie de leur personnel. Boeing vient d’annoncer une réduction de 10% de ses effectifs mondiaux, ce qui représente 16.000 emplois ; British Airways prévoit de supprimer jusqu’à 12.000 emplois, 5000 pour SAS, 2000 pour Icelandair, 1000 pour Wizz Air et la liste, qui n’est déjà pas exhaustive, ne va sans doute rien faire d’autre que de s’allonger.

La distanciation sociale à bord des avions est " irréalisable " pour les compagnies

Aujourd’hui, quelques dizaines de vols commerciaux sont encore effectués par les compagnies qui n’ont pas cloué au sol l’ensemble de leur flotte. Ce jeudi par exemple, un seul vol est arrivé à Bruxelles entre 12hr et 16hr, opéré par Lufthansa en provenance de Francfort. Et le seul départ prévu de Brussels Airport entre 14hr et 18hr est le vol retour vers Francfort. Personne ne peut dire aujourd’hui à quel moment la fréquence de ces vols va pouvoir être augmentée. Mais il est de plus en plus question d’imposer des mesures sanitaires, telles que la distanciation sociale à bord des avions. Une idée qui fait déjà réagir les compagnies.

"En matière de qualité d’air à bord, le secteur de l’aviation est nettement plus avancé que les autres modes de transport " explique l’association " Airlines for Europe ", précisant que la majorité des avions commerciaux sont équipés de filtres à air à très haute efficacité (HEPA) qui fournissent une qualité d’air qui convient pour les salles d’opération des hôpitaux. "Selon les constructeurs et les types d’avions, ces filtres permettent de renouveler régulièrement l’air dans la cabine, en moyenne toutes les trois minutes. Ces filtres ont démontré leur efficacité pendant la crise du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2003". Airlines for Europe estime par ailleurs que la distanciation sociale à bord des avions n’est pas nécessaire si les mesures de détection nécessaires sont prises au sol. "La santé publique devrait être abordée comme la sécurité en aviation, avec un " screening " des passagers effectué au sol, et, idéalement, tout au long du voyage des passagers, en cas de liaison avion/train".

Pour éviter toute transmission du virus au cours du voyage, l’association, qui estime indispensable une approche adaptée en fonction du niveau de risque, plaide aussi pour que différentes mesures de détection soient effectuées dans les aéroports avant l’embarquement, le tout aux frais des Etats. "Une distanciation sociale de deux mètres à bord d’un avion n’est pas réalisable, d’un point de vue physique. Ce n’est ni pratique, ni viable pour les compagnies. Ce n’est pas réalisable par les équipages lorsqu’ils effectuent leur travail ". Et l’association tire cette conclusion plutôt limpide : "Il n’existe pas de modèle viable d’une compagnie pratiquant la distanciation sociale à bord de ses avions". Car une telle mesure nécessite en outre de ne pas vendre environ 40% de ses sièges (afin de laisser libre le siège du milieu dans les avions monocouloirs), ce qui rend impossible la rentabilité du vol. C’est aussi le raisonnement avancé par le patron de Ryanair qui s’est montré parfaitement clair : à moins d’une prise en charge de ces tickets non vendus par les gouvernements concernés, la compagnie ne revolera pas. La semaine dernière, le patron de l’IATA (association internationale du transport aérien), Alexandre de Juniac, avait quant à lui déclaré que dans cette hypothèse de sièges non vendus pour maintenir la distanciation sociale, le prix du ticket pour les autres sièges devrait augmenter d’au moins 50% " pour être certain qu’un bénéfice minimum soit réalisé ". Personne ne sait aujourd’hui quand et comment le secteur de l’aviation va se remettre en marche. Ce qui est pratiquement certain, c’est que l’aviation des prochains mois et des prochaines années ne ressemblera pas à celle de ces dix dernières années.