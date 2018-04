La terre, le vent, les menteurs

Peter Thiel, investisseur de Facebook et soutien de Donald Trump est quoi qu’il arrive quelqu’un d’atroce. Pourtant, il est l’auteur d’une citation célèbre à propos des déceptions de la technologie moderne : "On voulait des voitures volantes, à la place, on a eu 140 caractères". Bon, aujourd’hui c’est 280, mais qui s’en soucie ?

Ce qu’il voulait dire c’est que même si nous avons découvert des façons encore plus intelligentes de faire passer les informations, nous vivons toujours dans un monde matériel – et notre façon de piloter ce monde matériel a beaucoup moins avancé que ce à quoi s’attendaient les gens il y a plusieurs dizaines d’années. Où sont donc les technologies susceptibles de transformer la façon dont nous gérons la réalité physique ?

Eh bien il y a un pan de technologie physique, ce sont les énergies renouvelables, dans lequel nous voyons vraiment ce genre de progrès – des progrès qui peuvent à la fois changer le monde et le sauver.

Malheureusement, les gens que Thiel soutient tentent d’empêcher ce changement.

Il n’y a pas si longtemps, ces appels à l’énergie solaire et éolienne étaient considéres majoritairement comme non pratiques, pour ne pas dire comme des délires de hippies. On ressent toujours un peu de ce mépris ; à mon sens, un grand nombre de politiques et de gens des affaires pensent encore que les énergies renouvelables sont marginales, ils imaginent encore que les vrais hommes font brûler des trucs et que les gens sérieux se concentrent sur ces bonnes vieilles énergies fossiles.

Mais la vérité, c’est presque l’inverse, en tout cas en ce qui concerne la production d’électricité. Ceux qui croient aux énergies fossiles, et notamment le charbon, sont désormais dans une impasse technologique ; ce sont bien eux, et pas ces fous de gauchistes, qui sont nos luddites modernes. Malheureusement, ils peuvent encore faire beaucoup de dommages.

En ce qui concerne la technologie : jusqu’à 2010, cela coûtait encore davantage, en général, de produire de l’électricité solaire ou éolienne que celle issue des énergies fossiles. Mais ce fossé a déjà été éliminé, et ce n’est que le début. Une utilisation très répandue des énergies renouvelables reste quelque chose de nouveau, ce qui signifie que même sans une percée technologique majeure, l’on peut s’attendre à ce que des réductions plus importantes aient lieu, à mesure que les industries s’engagent dans "une courbe descendante" – c’est-à-dire qu’elles trouvent de meilleures façons, moins chères, de fonctionner tout en accumulant de l’expérience.

Récemment, David Roberts chez Vox.com a proposé un très bon exemple : les éoliennes. Les moulins à vent existent depuis plus de 1000 ans, et ils sont utilisés pour produire de l’électricité depuis la fin du 19ème siècle. Mais faire de ces éoliennes des outils réellement efficaces nécessite de les faire très imposantes et très hautes – suffisamment hautes pour exploiter les vents plus rapides et plus constants qui soufflent en altitude.

Et c’est ça que les entreprises apprennent à faire, grâce à une série d’améliorations graduelles – un meilleur design, des matériaux meilleurs, des endroits mieux choisis (en mer, c’est le mieux). Ce que nous verrons donc dans quelques années, ce sera des éoliennes hautes de plus de 260 mètres qui coûteront bien moins cher que les énergies fossiles.

En paraphrasant l’écrivain de science-fiction William Gibson, l’on pourrait dire que le futur des énergies renouvelables est déjà là ; c’est juste qu’elles ne sont pas distribuées équitablement.

C’est vrai, certains problèmes d’intermittence sont toujours présents – le vent ne souffle pas toujours, le soleil ne brille pas toujours – bien que des batteries ainsi que d’autres moyens de stockage d’énergie soient également en rapide progrès. Il existe également certaines utilisations de ces énergies, notamment le transport, qui laissent un avantage significatif aux énergies fossiles, en termes de coût et de praticité. Et savoir comment, exactement, nous allons atteindre une empreinte carbone neutre pour les voyages en avion, voilà qui est encore très flou.

Mais il n’y a plus aucune raison de croire qu’il serait difficile de “décarboniser” de manière drastique l’économie. En effet, il n’y a aucune raison de penser que faire cela imposerait des coûts économiques significatifs. Le débat réaliste porte sur le fait de savoir à quel point il sera difficile de passer de 80 à 100 pourcent en décarbonisation.

Par contre, à l’heure actuelle, le problème n’est pas d’ordre technologique – mais bien politique.

Le secteur des énergies fossiles représentent peut-être une impasse technologique, mais il a encore beaucoup d’argent et de pouvoir. Dernièrement, il a mis quasiment tout son argent et sa puissance au service des républicains. Par exemple, lors de l’élection de 2016, l’industrie du charbon a donné 97 ( !) pourcent de ses contributions aux candidats républicains.

En échange de cet argent, le secteur n’a pas seulement obtenu un président qui raconte n’importe quoi sur le fait de ramener les emplois du charbon et une administration qui réfute les preuves scientifiques attestant du changement climatique. Il a également obtenu une Agence de Protection de l’Environnement dirigée par quelqu’un qui tente de supprimer les preuves des dommages créés par la pollution, et un secrétaire de l’énergie qui a tenté, sans succès jusqu’à présent, de forcer les gaz naturels et les énergies renouvelables à subventionner les centrales nucléaires et à charbon.

Sur le long terme, ces tactiques n’arrêteront probablement pas la transition vers les énergies renouvelables et même les méchants de cette histoire s’en rendent probablement compte. Leur but, plutôt, c’est de ralentir les choses, afin de pouvoir tirer profit, autant que possible, de leurs investissements existants.

Malheureusement, c’est vraiment un exemple de "sur le long cours, on sera tous morts". Chaque année passée à remettre la transition énergétique à plus tard va rendre malade et tuer des milliers de personnes tout en augmentant le risque d’une catastrophe climatique. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que Trump et compagnie ne tentent pas seulement de nous faire revenir en arrière sur des problèmes sociaux ; ils tentent également de bloquer les progrès technologiques. Et l’on paiera cher leur obstructionnisme.