La seconde vie des singes en captivité - L'envers du décor dans 7 à la Une

On les considère souvent comme nos plus proches cousins. Des chimpanzés, babouins, et autres macaques qui vivent, comme nous, en société. Mais tous n’ont pas cette chance. Certains sont domestiqués au point d’être totalement dénaturés. Une pratique bien plus fréquente qu’on ne l’imagine…Heureusement, des passionnés œuvrent sans relâche pour libérer ces singes de l’emprise de l’homme et leur rendre une vie meilleure… Il y a 45 ans, un vaste domaine a ouvert ses portes, près d’Amsterdam aux Pays-Bas. Un lieu dédié à la revalidation d’animaux sauvages en souffrance.