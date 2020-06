La revue de presse : Rassemblement contre le racisme à Bruxelles, hécatombe virale ?

Dans les journaux ce matin, on critique aussi certaines mesures annoncées par le kern vendredi passé. Notamment ce rail pass promis à tous les belges.

Est-ce que c'était vraiment utile, ce railpass, ces 10 voyages offerts sur le réseau de la SNCB ? C'est ce que se demandent deux quotidiens flamands.

Pour De Standaard, le kern a mal pensé cette mesure. En plus, ni le ministre concerné, ni la patronne de la SNCB n'ont été consultés.

Or, les chemins de fer transportent chaque année 250 millions de personnes. Si on en ajoute 110 millions de plus, ça a de sérieuses implications ! Et puis, il y a aussi ce risque de voir les gares grouiller de monde par les jours de beau temps.

Het Niewsblad partage ce point de vue et trouve que ces mesures ont un petit parfum de politique cadeau.

Et les deux quotidiens pointent aussi une autre mesure, le chèque horeca et culture. Les sociétés pourront offrir à leurs employés un bon de 300 Euros à dépenser dans ces secteurs en crise. D'abord, les entreprises auront-elles les moyens d'offrir ce genre de cadeaux ?

Et puis, est-ce que tout le monde doit recevoir 300 euros, même les hauts revenus, ou les fonctionnaires qui n'ont pas souffert de pertes de salaire ?