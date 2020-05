La revue de presse : la colère gronde

Aaah soupire le Soir, en édito , la vie de femme et d'homme politique, ça n'est pas simple, il y a quelques semaines, ils étaient accusés de ne pas fermer assez vite les écoles. Et voilà qu'on les dézingue aujourd'hui parce qu'ils les réouvrent trop vite !

Et là où de nombreuses élèves se réjouissent de retourner en classe, les syndicats et les directeurs de l'enseignement le dénoncent.

Evidemment l'Avenir l'écrit en édito, le retour à l'école des enfants est bénéfique. Mais la confusion qui règne. L'embrouillamini de cette réouverture, cette impression d'un virage à 180 degrés, tout cela suscite beaucoup d'inquiétude, de nervosité, aussi. Autant d'obstacles à cette sérénité si nécessaire pour les plus jeunes...

Message porteur d'une bonne nouvelle, la réouverture des écoles. Et d'une mauvaise. L'obligation de se réorganiser dans un délai très court.

Il a manqué cette parole officielle, portant le message en primeur et en direct vers tous les concernés.

Les annonces de ces dernières heures n'ont pas manqué de provoquer de la colère. C'est normal mais, le Soir leur livre alors ce précieux conseil : "le politique devrait revendiquer la part d'inconnu dans ce qu'il décide. Admettre bien plus souvent qu'il avance à l'aveugle."

La Flandre, initiatrice du projet

Notez, enfin que si la Flandre a véritablement poussé en direction de cette réouverture de l'école, le nouvel ajustement des règles n'est pas non plus au goût de tous au nord du pays.

Le Morgen et le Standaard en font leur Une ce matin.

Car en Flandre aussi, syndicat et direction dénoncent les volte-faces et les contradictions apparentes du monde politique et scientifique.

Tiens, constate encore le Standaard, il est bien plus facile de prononcer le confinement que d'organiser sa sortie.

Malheureusement aussi bien plus facile pour le monde de perdre la confiance du public que de la gagner.