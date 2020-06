La revue de presse : la Belgique a-t-elle déconfiné trop vite ?

Het Nieuwblad et de Standaard se sont penchés sur le rapport du groupe de 10 experts chargés de conseiller le gouvernement pour mener le confinement, et puis maintenant le déconfinement.

Et ce qu’on voit, c’est que ces experts recommandaient plus de prudence. Mais le gouvernement ne les a pas suivis. Il a ouvert largement les vannes du déconfinement. Pourtant, le traçage n’est pas au point en Flandre, rappellent les quotidiens, le système est désorganisé et manque d’efficacité. Ça nourrit des craintes, sur notre capacité à faire face à une éventuelle deuxième vague.